Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Аэропорт Толмачево закрыт после аварийной посадки самого большого самолета в мире

13.11.2020 14:03

Фото: vechrost.ru



В связи с инцидентом, который случился в воздушной гавани Новосибирска, в Барнаул перенаправили шесть самолетов.



Как стало известно, еще в воздухе от самолета начали отделяться фрагменты. Их обнаружили на стройплощадках, над которыми следовал Ан-124.



По данным российских СМИ, после аварийного приземления самолета Ан-124 был закрыт аэропорт Толмачево в Новосибирске. В результате несколько рейсов были перенаправлены в Барнаул, пояснили представители авиапредприятия "Алтай".



По факту происшествия уже возбудили уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняют специалисты, информирует Западно-Сибирское СУ на транспорте СКР. Как стало известно, речь идет о ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).



ЧП случилось сегодня днем, когда из аэропорта Толмачево вылетел грузовой самолет Ан-124. Воздушное судно авиакомпании "Волга-Днепр" должно было направиться в Вену. Однако через две минуты после взлета самолет совершил аварийную посадку в аэропорту вылета.



В ходе экстренного приземления самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Как показала проверка, у воздушного судна оказались поврежденными двигатель и фюзеляж. К счастью, обошлось без пострадавших.



Обстоятельства случившегося также выясняют сейчас прокуратура и комиссия Росавиации, вскоре после аварии направленная в Толмачево.



Сведений о том, что могло стать причиной инцидента, из официальных источников пока не поступало.



Автор: Злата Богатова

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