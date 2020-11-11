|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Кремль: Большая пресс-конференция Путина состоится в необычном формате
13:16
Фото: smi2.net
Ежегодная пресс-конференция российского президента Владимира Путина будет проходить в необычном формате.
О подготовке, которая уже ведется к традиционному большому мероприятию, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам Дмитрия Пескова, о дате проведения большой конференции президента РФ Владимира Путина будет сообщено своевременно. До того, как состоится мероприятие, прессе детально расскажут о том, в каком формате оно будет организовано. Песков пояснил, что "в силу понятных причин это будет необычный формат".
Официальный представитель Кремля рассказал, что организаторы намерены подготовить конференцию так, чтобы не ограничивать возможность общения с главой государства журналистов различного уровня - региональных, федеральных и иностранных.
Песков также добавил, что пресс-конференция будет включать в себя элементы прямой линии.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|