Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Литва требует у Минска сведений об инциденте на БелАЭС

11.11.2020 17:20

Фото: voskhodinfo.su



МИД Литвы направил белорусским властям ноту о предоставлении официальной информации, которая касается инцидента, произошедшего в минувшие выходные.



В Вильнюсе отреагировали на публикации в СМИ о пожаре, произошедшем на Белорусской АЭС во время энергетического пуска.



Представители официального Вильнюса потребовали у Минска предоставить сведения об инциденте, который имел место в минувшее воскресенье. По данным СМИ, на Белорусской АЭС произошел пожар на трансформаторах напряжения. ЧП случилось во время мероприятий по энергетическому пуску станции, расположенной на расстоянии около 50 км от границы с Литвой.



В прошлом власти Литвы уже неоднократно выступали с утверждениями о том, что проект БелАЭС был осуществлен с нарушениями международных требований. Парламент страны официально объявил станцию угрозой нацбезопасности Литвы и законодательно установил запрет на приобретение и экспортный пропуск электроэнергии Белорусской АЭС по своим электросетям.



В Минске претензии Вильнюса называют политически обусловленными и продолжают настаивать на том, что безопасность БалАЭС обеспечивается в соответствии с самыми высокими мировыми стандартами.



Автор: Злата Богатова

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