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Трое алтайских медиков заразились коронавирусом после вакцинации
11.11.2020 14:08
Фото: vk.com
В Алтайском крае трое из сорока двух медицинских работников, которым ранее была поставлена вакцина "Спутник V", заразились новой коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщил сегодня региональный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
Как стало известно, вакцинацию первыми прошли сорок два медика. Препарат использовался двухкомпонентный, когда после первой инъекции вторая ставится спустя три недели. Считается, что иммунитет к коронавирусу возникает через три недели после второй инъекции.
Трое алтайских медиков, которые заразились коронавирусом после прививки, возможно, контактировали с возбудителем COVID-19 до того, как у них сформировался иммунитет, поясняют специалисты. По мнению разработчиков вакцины, это единственный вариант, который они допускают в качестве причины инфицирования медиков после прививки.
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