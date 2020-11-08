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Полиция Тбилиси применила против протестующих водометы
8.11.2020 23:54
Фото: sknews.ge
В столице Грузии сотрудники полиции начали использовать спецсредства для разгона протестующих, передает телевизионный канал TV Pirveli.
Манифестанты вступили в столкновения с силовиками возле здания центральной избирательной комиссии страны.
Как стало известно, после стычек протестующих с сотрудниками полиции были слышны выстрелы. До этого правоохранители уже использовали водомет для разгона участников несанкционированной акции.
Манифестанты, выражающие несогласие с результатами выборов в парламент, в ответ начали забрасывать полицейских камнями.
Ранее все оппозиционные партии Грузии, которые на выборах, состоявшихся 31 октября, получили право пройти в парламент, отказались от депутатских мандатов. Они не признают победу "Грузинской мечты" и уже в течение нескольких дней призывают своих сторонников к участию в протестных акциях, чтобы добиться проведения новых выборов.
6 ноября в Грузии было возбуждено дело о заговоре против власти, сообщила пресс-служба Службы госбезопасности страны.
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