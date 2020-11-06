Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Песков прокомментировал публикации о болезни Путина

6.11.2020 14:15

Фото: livejournal.com



Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг публикации о том, что Владимир Путин якобы может быть болен.



Официальный представитель Кремля заверил, что глава государства не собирается в отставку.



В настоящее время у главы РФ Владимира Путина "все хорошо", - подчеркнул официальный представитель Кремля на просьбу журналистов прокомментировать публикацию The Sun. Материал, авторы которого писали, что российский лидер болен болезнью Паркинсона, Дмитрий Песков назвал "чушью".



В газете утверждалось, что в начале 2021 года Путин может оставить пост президента. Песков опроверг все предположения такого рода, пояснив, что глава РФ в отставку не собирается.



Владимир Путин четыре раза избирался на пост главы государства. В промежутке между вторым и третьим президентскими сроками он занимал пост премьер-министра, руководя российским правительством. Нынешний срок полномочий президента должен истечь в 2024 году. В ходе внесения изменений в Конституцию в нее также вошла поправка депутата Валентины Терешковой, согласно которой больше нет ограничений на количество президентских сроков для действующего главы РФ.



Ранее Песков высказался о ситуации с коронавирусом в РФ. Обстановка сейчас напряженная, но находится под контролем, подчеркнул официальный представитель Кремля. По его словам, "эпидемия развивается, она продолжается". В ряде регионов фиксируются сбои, и глава государства Владимир Путин об этом проинформирован, указал пресс-секретарь президента.



Автор: Злата Богатова

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