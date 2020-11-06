Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Аризоне, Джорджии и Пенсильвании сокращается разрыв между Байденом и Трампом

6.11.2020 11:36

Фото: businessinsider.com



В настоящее время голоса продолжают подсчитывать также в штатах Аляска, Невада и Северная Каролина, передает ТАСС.



Исход президентских выборов пока по-прежнему остается неизвестным.



В последние часы существенно уменьшился разрыв между республиканцем Дональдом Трампом и демократом Джозефом Байденом в т.н. "колеблющихся" штатах - Аризоне, Джорджии и Пенсильвании.



По оценкам телевизионного канала СNN, в Джорджии было обработано уже 99% бюллетеней, и оба кандидата набрали примерно по 49,4% голосов избирателей. Республиканца поддержали лишь на 1,8 тыс. человек больше, чем его конкурента, хотя еще накануне Трамп обладал преимуществом в 5 тыс. голосов.



Решающие события разворачиваются в четырех "колеблющихся штатах": Джорджии (16 голосов выборщиков), Неваде (6), Пенсильвании (20) и Северной Каролине (15).



В Северной Каролине и Пенсильвании лидерство пока остается за Трампом, а в Неваде его обходит Байден. Сейчас Трамп имеет 214 голосов, а у Байден есть уже 264.



Напомним, на следующий день после выборов действующий глава США заявил о том, что первоначально лидировал "во многих ключевых штатах". Но потом ситуация начала внезапно существенно изменяться, и Трамп счел это "странным". Политик даже заговорил о "большом мошенничестве", которое может происходить при подсчете голосов.



Автор: Злата Богатова

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