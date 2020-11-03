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В Калифорнии Байден лидирует с 55 голосами выборщиков


09:39
viadvice.comviadvice.com

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден предсказуемо побеждает в крупнейшем штате Калифорния, сообщают телеканалы CNN и Fox News.

По данным американских СМИ, к настоящему времени получены 55 голосов членов коллегии выборщиков.

Количество выборщиков от каждого штата равняется числу его представителей в американском конгрессе. Победившим на выборах считается кандидат, который сможет набрать по меньшей мере 270 голосов выборщиков.

Калифорнийские избиратели по традиции поддерживают демократов. Поэтому в американской прессе уже появились довольно уверенные прогнозы о том, что в этом штате побеждает Байден. Вместе с тем, по официальным сведениям, на текущий момент в Калифорнии пока еще подсчитали лишь несколько процентов голосов.

По данным Fox News, в Техасе, "колеблющейся" Флориде и Огайо лидирует Трамп, а Байден одерживает победу в Аризоне и Нью-Гэмпшире.

Ранее Трамп заявил о том, что итоги выборов могут обнародовать уже во вторник вечером по местному времени (утром в среду по Москве). Однако в ряде штатов, в частности, Висконсине и Мичигане, выразили намерение огласить официальные результаты лишь в четверг или даже пятницу.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 155

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