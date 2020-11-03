Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Коми признали погибшими рабочих, пропавших в шахте из-за пожара

3.11.2020 19:09

Фото: sledcom.ru



Городской суд Ухты вынес решение о признании погибшими двух рабочих, пропавших во время пожара, который произошел на нефтедобывающей шахте НШПП "Яреганефть".



Ранее соответствующее согласие дали родственники мужчин.



Как передает пресс-служба суда, рассмотрены заявления прокурора Ухты об установлении фактов смерти работников подрядной организации, которые в момент ЧП находились в горных выработках уклонного блока нефтешахты № 3. После возгорания они так и не поднялись на поверхность. Судьба двух мужчин до настоящего времени оставалась неустановленной.



Прокурор указал, что установление факта смерти послужит основанием для того, чтобы работодатель инициировал расследование группового несчастного случая. Учитывая, что регистрация смерти в органах ЗАГС не представляется возможной из-за отсутствия соответствующего медсвидетельства либо других подтверждающих документов, признание рабочих погибшими необходимо и для того, чтобы их близкие могли рассчитывать на компенсационные выплаты различного уровня.



В результате суд удовлетворил требования прокурора, решения обращены к немедленному исполнению. В законную силу они пока еще не вступили.



ЧП случилось вечером 1 ноября, когда началось задымление в одном из уклонных блоков нефтедобывающей шахты №3 "Яреганефти", входящей в состав "ЛУКОЙЛ-Коми". На тот момент под землей оставались 82 человека. Эвакуировать удалось 80 работников "Яреганефти" и подрядных организаций.



Пожар был зафиксирован на отметке минус 200 м. До последнего времени там одновременно велись поисково-спасательные работы и мероприятия по ликвидации огня, в рамках которых было установлены пять винтовых водоразбрызгивателей и смонтировано 50% быстровозводимого водопровода общей протяженностью 1,2 км.



По предварительным данным, возгорание могло начаться вследствие короткого замыкания в пусковом устройстве подрядчика – ООО "Нефтегазмаш", когда его сотрудники проводили буровые работы. Сначала они пытались своими силами ликвидировать возгорание, но не смогли и информировали о аварийной ситуации руководство. В результате представители "Яреганефти" распорядились о незамедлительном начале полной эвакуации.



Ранее стало известно о том, что горящую шахту в Коми могут затопить. Это произойдет в случае признания погибшими пропавших горняков, сообщали в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго РФ. Близкие шахтеров уже направили соответствующие заявления в прокуратуру.



Автор: Злата Богатова

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