Новости шоу-бизнеса

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В России за сутки выявили более 18,2 тыс. зараженных COVID

12:53

Фото: smi2.net



За минувшие сутки в 84 регионах РФ было зарегистрировано еще 18 257 положительных тестов на коронавирус, информирует оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Как следует последних официальных данных, уровень выявленных заражений четвертый день подряд превышает 18 тыс.



Накануне суточный прирост составил 18 665, днем раньше, в субботу, 31 октября, 18 140. В прошлую пятницу, 30 октября, в РФ было зафиксировано еще 18 283 случая инфицирования COVID.



Самые высокие показатели, как и прежде, отмечаются в Москве, где за истекшие двадцать четыре часа выявили почти 4,8 тыс. зараженных. Накануне в столице был зафиксирован 5 261 положительный тест. За последние сутки в городе было выписано из больниц свыше 3,2 тыс. пациентов. Скончались пятьдесят три человека с подтвержденным диагнозом.



В целом по России среди зараженных за сутки было зарегистрировано 238 летальных исходов. Покинули медицинские учреждения в связи с выздоровлением 10 360 ранее заразившихся. Нарастающим итогом в РФ уже было зарегистрировано 1 млн 655 тыс. 038 случаев инфицирования COVID. Скончались 28 473 пациентов, еще более 1 млн 236 тыс. признаны излечившимися.



Как сообщает оперативный штаб, в Петербурге за минувшие сутки выявили 923 зараженных, В Подмосковье - 556, в Нижегородской, Архангельской и Ростовской областях - соответственно 389, 378 и 316.



Ранее американские ученые выяснили, как долго сохраняются антитела к коронавирусу в организме пациентов, которые перенесли заболевание.



Автор: Злата Богатова

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