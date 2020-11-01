Новости шоу-бизнеса

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В России за сутки выявили более 18,2 тыс. зараженных COVID


12:53
В России за сутки выявили более 18,2 тыс. зараженных COVIDФото: smi2.net

За минувшие сутки в 84 регионах РФ было зарегистрировано еще 18 257 положительных тестов на коронавирус, информирует оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Как следует последних официальных данных, уровень выявленных заражений четвертый день подряд превышает 18 тыс.

Накануне суточный прирост составил 18 665, днем раньше, в субботу, 31 октября, 18 140. В прошлую пятницу, 30 октября, в РФ было зафиксировано еще 18 283 случая инфицирования COVID.

Самые высокие показатели, как и прежде, отмечаются в Москве, где за истекшие двадцать четыре часа выявили почти 4,8 тыс. зараженных. Накануне в столице был зафиксирован 5 261 положительный тест. За последние сутки в городе было выписано из больниц свыше 3,2 тыс. пациентов. Скончались пятьдесят три человека с подтвержденным диагнозом.

В целом по России среди зараженных за сутки было зарегистрировано 238 летальных исходов. Покинули медицинские учреждения в связи с выздоровлением 10 360 ранее заразившихся. Нарастающим итогом в РФ уже было зарегистрировано 1 млн 655 тыс. 038 случаев инфицирования COVID. Скончались 28 473 пациентов, еще более 1 млн 236 тыс. признаны излечившимися.

Как сообщает оперативный штаб, в Петербурге за минувшие сутки выявили 923 зараженных, В Подмосковье - 556, в Нижегородской, Архангельской и Ростовской областях - соответственно 389, 378 и 316.

Ранее американские ученые выяснили, как долго сохраняются антитела к коронавирусу в организме пациентов, которые перенесли заболевание.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 155

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