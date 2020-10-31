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После ЧП в Челябинске 13 человек доставлены в реанимацию


31.10.2020 20:56
После ЧП в Челябинске 13 человек доставлены в реанимациюФото: smi2.net

В реанимацию были доставлены тринадцать человек из поликлиники в центре Челябинска, где сегодня утром после пожара взорвались кислородные баллоны.

Как сообщает РИА Новости, трое пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Со ссылкой на пресс-службу губернатора Челябинской области отмечается, что всех пациентов после ЧП удалось оперативно доставить во временное помещение, которое было организовано в спорткомплексе на стадионе Елесиной. Он расположен в ста метрах от больницы, где произошел пожар.

По данным местных властей, в транспортировке было задействовано девятнадцать бригад скорой помощи, включая четыре реанимационные. Сейчас в отделении реанимации находятся тринадцать человек. Трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что все граждане остаются под непрерывным наблюдением медработников. Пациентам раздали пледы. Все, кто нуждается в кислороде, им обеспечен.

ЧП случилось сегодня утром, когда в результате пожара в поликлинике горбольницы No 2 взорвались кислородные баллоны. В качестве причины инцидента руководитель ГУ МЧС по региону Юрий Буренко назвал нарушения, допущенные во время монтажа либо в ходе эксплуатации оборудования. Жильцов пострадавшего здания решено эвакуировать. О перспективах дальнейшего использования жилого дома можно будет судить после того, как его тщательно обследуют специалисты.


Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

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