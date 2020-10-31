Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Кировом при пожаре погибли оставленные без присмотра четверо детей

31.10.2020 20:29

Фото: livejournal.com



По итогам проверки следственные органы региона приняли решение о возбуждении уголовного дела.



Мать, которая оставила дома четырех малолетних детей, задержана, передает ТАСС.



Трагедия случилась в деревне Ложкари Юрьянского района Кировской области, сообщили представители местного СУ СКР. Жертвами пожара стали четверо маленьких детей, находившиеся в тот момент дома одни. Мальчикам было от восьми месяцев до четырех лет. По результатам проверки следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")



В ведомстве сообщили, что в минувшую пятницу, 30 октября, начался пожар в одной из квартир трехэтажного жилого дома, где оставались мальчики 2016-2020 г.р. По мнению судмедэкспертов, что причиной смерти несовершеннолетних стало отравление угарным газом.



Правоохранители уже смогли выяснить, что во время пожара мать мальчиков зашла в гости к знакомой. Отец некоторое время назад отправился в другой регион на заработки. По каким причинам женщина оставила дома без присмотра маленьких детей, она пояснить не смогла. В настоящее время 23-летняя мать задержана.



В прошлом семейство было поставлено на профилактический учет, представители соцслужб зафиксировали антисанитарные условия проживания и отсутствие еды. Кроме того, у родителей не было постоянных источников дохода, кроме различных пособий, которые выплачивались на детей.



Родителей уже привлекали к административной ответственности за неисполнение своих обязанностей по воспитанию сыновей. В мае прошлого года семья получила статус находящейся в социально опасном положении. В ходе начатого расследования сотрудники правоохранительных органов намерены дать оценку работе или бездействию должностных лиц органов системы профилактики.



Местные власти также сообщают, что семью каждый месяц навещали представители органов соцзащиты. Они оказывали помощь в виде продуктов и приносили детям одежду. Кроме того, купили мальчикам кроватки, старшие из детей получили возможность посещать детский сад.



Автор: Злата Богатова

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