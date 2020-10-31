Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Екатеринбурге найден мертвым советник гендиректора УГМК

31.10.2020 16:42

Фото: sledcom.ru



Правоохранительные органы подтвердили информацию о смерти советника гендиректора "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК) Алексея Рябцева. Ранее в российских СМИ распространились сообщения о том, что Рябцев мог покончить с собой.



Советник главы УГМК Алексей Рябцев был найден мертвым накануне вечером. По данным региональной прессы, его тело обнаружил водитель. ЧП случилось примерно в 21:00 по местному времени в подземном паркинге, расположенном на улице Красноармейская города Екатеринбурга.



Информацию о смерти Алексея Рябцева подтвердил руководитель пресс-службы регионального главка МВД РФ Валерий Горелых. По его словам, гибель советника УГМК не носит криминального характера. Все материалы, которые были собраны полицейскими в ходе проведенной проверки, уже передали в Следственный комитет России (СКР).



Горелых отметил, что Рябцев, возглавлявший в последнее время общественный совет при УМВД Екатеринбурга, был известен как строгий, справедливый и принципиальный руководитель. Будучи знакомым с покойным, он выразил его близким искренние соболезнования.



По данным СМИ, у тела Рябцева была найдена предсмертная записка. В ней покойный писал о том, что устал болеть.



Автор: Злата Богатова

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