|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Екатеринбурге найден мертвым советник гендиректора УГМК
31.10.2020 16:42
Фото: sledcom.ru
Правоохранительные органы подтвердили информацию о смерти советника гендиректора "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК) Алексея Рябцева. Ранее в российских СМИ распространились сообщения о том, что Рябцев мог покончить с собой.
Советник главы УГМК Алексей Рябцев был найден мертвым накануне вечером. По данным региональной прессы, его тело обнаружил водитель. ЧП случилось примерно в 21:00 по местному времени в подземном паркинге, расположенном на улице Красноармейская города Екатеринбурга.
Информацию о смерти Алексея Рябцева подтвердил руководитель пресс-службы регионального главка МВД РФ Валерий Горелых. По его словам, гибель советника УГМК не носит криминального характера. Все материалы, которые были собраны полицейскими в ходе проведенной проверки, уже передали в Следственный комитет России (СКР).
Горелых отметил, что Рябцев, возглавлявший в последнее время общественный совет при УМВД Екатеринбурга, был известен как строгий, справедливый и принципиальный руководитель. Будучи знакомым с покойным, он выразил его близким искренние соболезнования.
По данным СМИ, у тела Рябцева была найдена предсмертная записка. В ней покойный писал о том, что устал болеть.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|