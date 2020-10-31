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На Урале школьница провалилась под тонкий лед и утонула
31.10.2020 16:25
Фото: tip.by
В Челябинской области погибла восьмилетняя школьница, оказавшаяся у водоема без присмотра взрослых.
Ребенок вышел на тонкий лед и провалился в воду, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
По данным ведомства, трагическое происшествие случилось в минувшую пятницу, 30 октября, в населенном пункте Уйское Челябинской области. Жертвой ЧП стала восьмилетняя ученица начальных классов. Выйдя на еще очень тонкий лед, она провалилась в воду и утонула.
Тело погибшего ребенка, которому не удалось самостоятельно выбраться из ледяной ловушки, было найдено позднее на расстоянии около пятидесяти метров от берега водоема.
По факту гибели школьницы сейчас проводят проверку соответствующие структуры, указано в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС. К настоящему времени уже удалось установить, что девочка находилась у водоема без присмотра взрослых.
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