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Муфтий Чечни пригрозил французам вопросами от чеченцев
19:27
Фото: sovsakh.ru
Муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев, ранее уже называвший президента Франции Эммануэля Макрона "террористом № 1" и "врагом мусульман", вновь резко высказался в адрес политика и его сторонников. Священнослужитель негативно отозвался обо всех, кто поддержал позицию иностранного лидера.
На эту тему муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев высказался в комментарии "Ленте.ру". По его словам, обычным французам, которые не разделяют мнение Эммануэля Макрона, беспокоится не о чем. Они "могут быть спокойны и в Москве, и в Грозном".
Однако французы, поддерживающие позицию своего президента, тоже будут считаться врагами, подчеркнул Межиев. Муфтий пояснил, что у представителей его народа могут появиться вопросы к французам, ведь им будет необходимо понимать, с кем они имеют дело. Священнослужитель сказал, что чеченцам нужно знать "о настрое того или иного француза". И может случиться так, что за слова Макрона, который далеко, ответят его сограждане.
Ранее российский боец Хабиб Нурмагомедов, являющийся сейчас лидером рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), позволил себе грубо обругать французского президента Эммануэля Макрона. В своем Instagram он также опубликовал изображение политика с отпечатком подошвы.
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