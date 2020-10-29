ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Иркутской области продолжаются поиски самолета Ан-2
 В Иркутской области продолжаются поиски самолета Ан-2
В Турции произошло мощное землетрясение
В Турции произошло мощное землетрясение
Собчак начали угрожать после высказываний в поддержку Макрона
Собчак начали угрожать после высказываний в поддержку Макрона
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
«Спартак» требует извинений после шутки комментатора «Матч ТВ» о Тедеско«Спартак» требует извинений после шутки комментатора «Матч ТВ» о Тедеско
Муфтий Чечни пригрозил французам вопросами от чеченцевМуфтий Чечни пригрозил французам вопросами от чеченцев
После смерти пациентов на ИВЛ в ростовской больнице возбудили делоПосле смерти пациентов на ИВЛ в ростовской больнице возбудили дело
В Турции произошло мощное землетрясениеВ Турции произошло мощное землетрясение
В Иркутской области продолжаются поиски самолета Ан-2 В Иркутской области продолжаются поиски самолета Ан-2

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Смерть певицы осенью, Агата БулгаковаСмерть певицы осенью, Агата Булгакова
НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Турции произошло мощное землетрясение


16:28
В Турции произошло мощное землетрясениеФото: euronews.com

В турецкой провинции Измир, расположенной на западе страны, разрушены несколько домов в результате землетрясения, передает ТАСС со ссылкой на телевизионный канал NTV. Как сообщают представители местной администрации, наибольший удар стихия нанесла по району Байраклы города Измир, в частности, в районе Борнова.

Кроме того, подземные толчки ощущались в курортном городе Кушадасы, который расположен на расстоянии около 100 км от Измира. По предварительным данным, там повреждены несколько построек.

Сведений о жертвах и пострадавших из официальных источников пока еще не поступало. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу лишь подтвердил информацию о том, что в результате землетрясения разрушены по меньшей мере шесть зданий.

При этом губернатор провинции Измир Тунч Сойер сообщил о том, что обрушились как минимум двадцать домов. Разрушения зафиксированы на территории районов Байраклы и Борнова. В ряде провинций, в частности, Айдын и Денизли, на домах образовались трещины.

Сейчас в Измире продолжают спасать людей из-под завалов. Сотрудникам экстренных служб активно помогают местные жители. В районе Борнова общими усилиями уже удалось извлечь из-под обломков выжившую женщину.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 164

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

В Ачхой-Мартане при перестрелке погиб сотрудник ОМОН, еще один раненВ Ачхой-Мартане при перестрелке погиб сотрудник ОМОН, еще один ранен
СМИ: В Ницце неизвестный напал на людей в церквиСМИ: В Ницце неизвестный напал на людей в церкви
В Белоруссии объявили забастовку преподаватели и студенты МГЛУВ Белоруссии объявили забастовку преподаватели и студенты МГЛУ
Госдеп США выражает солидарность с протестующими белорусамиГосдеп США выражает солидарность с протестующими белорусами
В Париже отреагировали на призывы к бойкоту французской продукцииВ Париже отреагировали на призывы к бойкоту французской продукции

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru