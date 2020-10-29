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В Турции произошло мощное землетрясение
16:28
Фото: euronews.com
В турецкой провинции Измир, расположенной на западе страны, разрушены несколько домов в результате землетрясения, передает ТАСС со ссылкой на телевизионный канал NTV. Как сообщают представители местной администрации, наибольший удар стихия нанесла по району Байраклы города Измир, в частности, в районе Борнова.
Кроме того, подземные толчки ощущались в курортном городе Кушадасы, который расположен на расстоянии около 100 км от Измира. По предварительным данным, там повреждены несколько построек.
Сведений о жертвах и пострадавших из официальных источников пока еще не поступало. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу лишь подтвердил информацию о том, что в результате землетрясения разрушены по меньшей мере шесть зданий.
При этом губернатор провинции Измир Тунч Сойер сообщил о том, что обрушились как минимум двадцать домов. Разрушения зафиксированы на территории районов Байраклы и Борнова. В ряде провинций, в частности, Айдын и Денизли, на домах образовались трещины.
Сейчас в Измире продолжают спасать людей из-под завалов. Сотрудникам экстренных служб активно помогают местные жители. В районе Борнова общими усилиями уже удалось извлечь из-под обломков выжившую женщину.
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