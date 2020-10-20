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Названо число россиян, которые могут позволить себе лишь еду и одежду


09:11
Названо число россиян, которые могут позволить себе лишь еду и одеждуФото: 3rim.info

В РФ почти две трети молодых семейств сообщают о нехватке денег на приобретение товаров длительного пользования.

Как свидетельствуют результаты опроса, который провел Росстат, их не могут позволить купить себе свыше 64%.

Большинство молодых семей в России — 64% — сейчас располагают деньгами, которых может хватить лишь на покупку еды и одежды. Средств не остается на приобретение мебели, бытовой техники, автомобиля и других товаров длительного пользования, как показал опрос Росстата. Исследование было посвящено тому, как российские домохозяйства оценивают свое финансовое состояние во втором квартале 2020 года.

Судя по этим данным, финансовое положение молодых семей (когда супругам от 18 до 25 лет) стало существенно хуже в сравнении с тем же периодом прошлого года. На тот моменто нехватке денег заявляли только 50,3% респондентов. Как показал соцопрос, через год эта категория граждан стала наименее обеспеченной.

После молодых семейств хуже всего себя сейчас чувствуют неработающие пенсионеры. Как отражено в отчете об исследовании, позволить себе приобрести что-либо кроме одежды и еды не могут 62,4% из них. В 2019 году уровень составлял 58,8%.

При этом стало более стабильным финансовое положение у многодетных семей. Уровень тех, кто сейчас не может позволить себе приобрести товары длительного пользования, снизился почти на 10% и составляет сейчас около 50,5%.

Автор: Злата Богатова

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