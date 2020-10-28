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Госдеп США выражает солидарность с протестующими белорусами


28.10.2020 12:10
Госдеп США выражает солидарность с протестующими белорусамиФото: worldenergynews.gr

Власти Соединенных Штатов намерены продолжать оказание поддержки гражданам Белоруссии, которые уже третий месяц протестуют против действующего руководства страны и требуют отставки президента Александра Лукашенко.

С таким заявлением выступила представитель американского Госдепа Морган Ортагус.

По словам дипломата, Соединенные Штаты, как и весь мир, сейчас выражают солидарность с народом Белоруссии, который демонстрирует "замечательное мужество и силу". Белорусы продолжают протесты "перед лицом жестоких репрессий", и американские власти намерены и впредь оказывать поддержку в их законных устремлениях, отметила Ортагус в своем твиттере.

Акции протеста в Белоруссии начались после 9 августа, когда в стране состоялись президентские выборы. По итогам голосования победителем вновь был объявлен действующий глава РБ Александр Лукашенко. Он находится на посту президента с 1994 года. Протестующие белорусы, отказываясь признавать результаты ЦИК, считают их сфальсифицированными. Кроме того, участники несанкционированных акций призывают прекратить насилие на улицах и освободить всех политзаключенных

Ранее к забастовке, о которой объявила экс-кандидат в президенты Белорусии Светлана Тихановская, присоединились преподаватели и студенты МГЛУ.

Автор: Злата Богатова

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