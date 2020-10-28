|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Госдеп США выражает солидарность с протестующими белорусами
28.10.2020 12:10
Фото: worldenergynews.gr
Власти Соединенных Штатов намерены продолжать оказание поддержки гражданам Белоруссии, которые уже третий месяц протестуют против действующего руководства страны и требуют отставки президента Александра Лукашенко.
С таким заявлением выступила представитель американского Госдепа Морган Ортагус.
По словам дипломата, Соединенные Штаты, как и весь мир, сейчас выражают солидарность с народом Белоруссии, который демонстрирует "замечательное мужество и силу". Белорусы продолжают протесты "перед лицом жестоких репрессий", и американские власти намерены и впредь оказывать поддержку в их законных устремлениях, отметила Ортагус в своем твиттере.
Акции протеста в Белоруссии начались после 9 августа, когда в стране состоялись президентские выборы. По итогам голосования победителем вновь был объявлен действующий глава РБ Александр Лукашенко. Он находится на посту президента с 1994 года. Протестующие белорусы, отказываясь признавать результаты ЦИК, считают их сфальсифицированными. Кроме того, участники несанкционированных акций призывают прекратить насилие на улицах и освободить всех политзаключенных
Ранее к забастовке, о которой объявила экс-кандидат в президенты Белорусии Светлана Тихановская, присоединились преподаватели и студенты МГЛУ.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|