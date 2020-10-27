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В Анкаре сочли отвратительной карикатуру на Эрдогана в Charlie Hebdo
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В Анкаре сочли отвратительной карикатуру на Эрдогана в Charlie Hebdo


01:23
В Анкаре сочли отвратительной карикатуру на Эрдогана в Charlie HebdoФото: ynet.co.il

Как заявил руководитель Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, антимусульманская французского лидера "приносит свои плоды". Публикацию в сатирическом еженедельнике Charlie Hebdo представитель официальной Анкары назвал "отвратительной попыткой распространить расизм и ненависть".

По словам Фахреттина Алтуна, подобные "карикатуры отвратительны" и свидетельствуют о непорядочности. Такого рода публикации можно считать продуктом "ксенофобской, исламофобской и нетерпимой культурной среды". Вероятно, власти Франции намерены создать ее в своем государстве, написал представитель Анкары в своем Twitter.

В Charlie Hebdo решили опубликовать турецкого президента в шаржированной манере. Реджеп Тайип Эрдоган изображен сидящим в кресле в майке и трусах. Политик, держащий в руке банку с напитком, другой задирает платье служанки, которая в тот момент держит в руках поднос с наполненными рюмками. Глядя на обнаженную женщину, Эрдоган произносит: "О! А вот и пророк!" Надпись в самом верху обложки при этом гласит, что в частной жизни турецкий лидер "очень веселый человек".

Карикатура на Эрдогана появилась на фоне дипломатического конфликта, который разгорается между Анкарой и Парижем в последние дни. После того, как турецкий президент позволил себе очередные резкие высказывания в адрес французского коллеги, в Париже приняли решение отозвать своего посла и потребовали от ЕС принять санкции в отношении Турции.

Французский лидер Эммануэль Макрон выступил с предупреждением, что власти страны намерены начать "активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций". Глава государства говорил об этом после убийства учителя в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем. Педагог был обезглавлен за демонстрацию во время занятий карикатуры на пророка Мухаммеда, которые ранее публиковались в журнале Charlie Hebdo.

Во время траурной церемонии прощания с погибшим педагогом французский лидер также подтвердил, что в будущем карикатуры на пророка Мухаммеда будут публиковаться вновь.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом "прекратить нападки на веру".

Автор: Злата Богатова

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