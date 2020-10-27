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В Белоруссии задержали сотрудницу «Ельцин Центра»
27.10.2020 14:01
Фото: vk.com
В белорусском городе Барановичи милиция задержала шеф-редактора интернет-проектов "Ельцин Центра" Марину Петрушко.
Россиянка, будучи в отпуске, приехала навестить свою мать.
Как рассказала первый заместитель исполнительного директора Президентского центра Бориса Ельцина Людмила Телень, ее коллега находилась за рубежом во время отпуска. Марина Петрушко приехала в Барановичи к пожилой матери и была задержана 25 октября правоохранительными органами Белоруссии, передает агентство "Интерфакс".
По словам Телень, Петрушко как раз ехала к матери и ждала автобус, когда ее задержали прямо на остановке. После этого россиянку доставили в СИЗО, обвинение сотруднице Центра пока еще не предъявлялось.
Согласно законам, которые действуют в Белоруссии, суд по делу Петрушко может состояться уже в течение 72 часов. Как подчеркнула Телень, ее коллега не принимала участия ни в каких политических акциях. Случившееся она расценила как "очевидное недоразумение".
Телень также отметила, что российские дипломаты в Белоруссии осведомлены о задержании Петрушко.
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