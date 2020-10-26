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Техасский конференц-центр превратили в госпиталь
26.10.2020 21:28
Фото: vk.com
В Соединенных Штатах превратился в больницу большой конференц-центр в техасском Эль-Пасо.
Местные власти приняли такое решение из-за резкого увеличения количества заражений COVID-19: все больше людей нуждаются в госпитализации.
По данным американских СМИ, в Эль-Пасо также была зафиксирована огромная явка на избирательных участках. При этом от участников не требовали носить маски.
Резкое увеличение количества выявленных случаев заражения COVID-19 в Эль-Пасо начали фиксировать после того, как 13 октября в Техасе стартовало досрочное голосование. Этот период должен завершиться в пятницу, 30 октября.
Как заявил губернатор Техаса Грег Эбботт, с учетом эпидемиологической обстановки было принято решение расширить больницу Эль-Пасо за счет Центра конгрессов и исполнительских искусств в партнерстве с Техасским отделом по ЧС.
Предполагается, что сначала объект будет включать 50 дополнительных больничных коек. Предусмотрена возможность в случае необходимости увеличить вместимость вдвое.
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