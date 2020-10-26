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В Москве по подозрению в организации убийства задержали владельцев Merlion


26.10.2020 14:32
В Москве по подозрению в организации убийства задержали владельцев MerlionФото: sputnik.ru

Правоохранительные органы российской столицы задержали троих владельцев ИТ-дистрибутора Merlion и банка "Реалист" по уголовному делу об организации убийства.

В рамках этого расследования ранее также был взят под стражу Борис Левин, в прошлом занимавший пост вице-президента "Евросети".

Владельцы ИТ-дистрибьютора Merlion — Алексей Абрамов, Олег Карчев и Владислав Мангутов стали фигурантами уголовного дела, которое возбуждено по статьям о хулиганских действиях с серьезными последствиями и совершении умышленного убийства, передает Tadviser.

Соответствующие сведения также содержатся в картотеке столичного Хорошевского районного суда. Ожидается, что в скором времени суд вынесет решение о мере пресечения для задержанных.

Каких-либо официальных комментариев от представителей Следственного комитета РФ по поводу этого расследования пока не поступало.

В минувшую пятницу, 23 октября, был задержан член совета директоров банка "Реалист" и представитель Merlion Борис Левин, после чего в офисе компании прошли обыски.

Как напоминает РБК, в 2008 году Бориса Левина, который на тот момент являлся вице-президентом по безопасности "Евросети", арестовали по обвинению в вымогательстве и похищении бывшего экспедитора ретейлера Андрея Власкина. Преступление было совершено в 2003 году, и в ходе расследования правоохранители также рассматривали версию о причастности одного из основателей "Евросети" Евгения Чичваркина.

После того, как бизнесмена пытались привлечь по данному делу в качестве обвиняемого, он покинул Россию и с того времени проживает в Великобритании. Состоявшийся в конце 2010 года суд присяжных вынес решение о том, что Левина и других сотрудников "Евросети" следует оправдать. Вскоре было прекращено уголовное дело в отношении Чичваркина.

Автор: Злата Богатова

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