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Под Выборгом убили отца бывшего пилота «Формулы-1» Виталия Петрова
24.10.2020 22:21
Фото: tvc.ru
Бизнесмен и муниципальный депутат Александр Петров был найден погибшим в собственном доме.
ЧП случилось на территории Выборгского района Ленинградской области.
Как передает сегодня агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, причиной смерти Петрова стало огнестрельное ранение. Тело бизнесмена нашли по месту его проживания.
Сын Александра Петрова Виталий является первым российским пилотом "Формулы-1".
Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе регионального СУ СКР. В ведомстве пояснили, не уточнив фамилию погибшего, что к месту происшествия ранее уже направилась группа во главе с начальником управления по области Сергеем Сазиным.
Александр Петров - муниципальный депутат Выборга и бизнесмен, который являлся совладельцем целого ряда крупных предприятий Ленобласти.
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