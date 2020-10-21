Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ефремову смягчили приговор

19:02

Фото: hibiny.com



Московский городской суд вынес сегодня решение о смягчении наказания известному российскому актеру театра и кино Михаилу Ефремову.



Как передает агентство "Интерфакс", приговор по делу о смертельном ДТП в центре Москвы с восьми лет колонии был изменен до семи с половиной лет.



Со ссылкой на собственного корреспондента отмечается, что в остальном первоначальный вердикт остался без каких-либо изменений. Отмечается, что Мосгорсуд счел смягчающим обстоятельством выплату потерпевшим денежных компенсаций.



Ранее адвокаты артиста подали прошение о том, чтобы назначить артисту условное наказание. Защитники Ефремова указывали, что их клиент признал свою вину в содеянном в полном объеме и раскаялся. Кроме того, он выплатил всем потерпевшим по данному уголовному делу компенсацию.



По словам защитников Ефремова, каждый, кто имел статус потерпевших, получил от него по миллиону рублей.



При этом представители потерпевших в суде заявили о том, что не верят в искренность раскаяния артиста. Они также указывали на действия бывшего адвоката актера Эльмана Пашаева, который заставил своего подзащитного отказаться от вины за смертельное ДТП. Прокурор позицию защиты поддержал.



Ефремов на судебном заседании выступил с заявлением о том, что ранее подвергался давлению со стороны Пашаева. Артист сообщил, что в ходе разбирательств адвокат даже толкал его ногой, чтобы тот озвучивал "правильные" ответы.



Автор: Злата Богатова

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