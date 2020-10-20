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В России за сутки скончались 317 пациентов с коронавирусом
11:16
Фото: rollingstone.com
За минувшие сутки в России было зафиксировано 317 смертельных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
Подобные показатели зарегистрированы в нашей стране впервые за период с начала пандемии COVID-19.
В общей сложности от коронавируса в России скончались уже почти 25 тыс. человек. За последний день наибольшее количество летальных исходов произошло в Москве, где умерло 63 пациента (всего 6 121), Петербурге — 49 (3 509) и в Ростовской области — 13 (690).
По данным федерального оперативного штаба, за последние сутки в стране было зафиксировано 15 700 новых случаев COVID-19. Всего же за период с начала пандемии коронавируса в стране зарегистрировали 1 447 335 положительных теста.
Признаны выздоровевшими на сегодняшний день 1 096 560 заразившихся, в том числе, 10 952 человека - за минувшие сутки.
Как информировал ранее американский Университет Джонса Хопкинса, в мире количество инфицированных COVID-19 сейчас составляет 40 729 251 человек. За последний день это число увеличилось на 333 724. Жертвами заболевания стали уже свыше 1,1 млн человек.
Наибольшее число летальных случаев среди пациентов с подтвержденным диагнозом было зафиксировано в США, где умерли уже около 221 тыс. человек, Бразилии (154 тыс.) и Индии (115 тыс.). На сегодняшний день Россия по количеству жертв коронавируса находится на 13-м месте.
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