Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США россиян обвинили в попытке сорвать Олимпиаду в Южной Корее

06:39

Фото: voskhodinfo.su



Судебные власти Соединенных Штатов предъявили обвинения шести гражданам РФ, передают американские СМИ.



Речь идет о ряде хакерских атак, направленных против компаний в США, энергетической системы Украины и участников президентских выборов во Франции 2017 года.



Как сообщает Associated Press со ссылкой на Министерство юстиции США, хакеров и "их сообщников" также обвиняют в осуществлении кибератак на британскую лабораторию Портон-Даун и офис ОЗХО в Гааге. Инциденты, случившееся в апреле 2018 года, связаны, по мнению американских властей, с расследованием отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.



В общей сложности фигурантами этого громкого дела оказались шесть россиян. В американском ведомстве пояснили, что все они являются сотрудниками спецслужб РФ. По версии следствия, злоумышленники могли использовать вирус NotPetya в отношении объектов на Украине и в странах Западной Европы, а также на территории США.



В сообщении отмечается, что хакеры являются бывшими и действующими представителями подразделения военной разведки, которое пыталось вмешиваться, по мнению властей США, в президентские выборы 2016 года.



В Вашингтоне также считают, что обвиняемые могут оказаться причастны к кибератакам, осуществленным с использованием вируса Olympic Destroyer в 2018 году. В результате такого нападения незадолго до церемонии открытия Олимпиады в Южной Корее были на время блокированы олимпийские IT-системы.



Из-за вредоносной программы были на некоторый период выведены из строя экранные мониторы, сеть Wi-Fi и официальный сайт Олимпиады. Вследствие этого у болельщиков не было возможности распечатать свои билеты. Кроме того, по причине этого вируса была нарушена работа горнолыжных курортов в Южной Корее, где не действовали подъемники и турникеты.



Ранее стало известно об атаках хакеров из КНДР на ряд российских военных и промышленных компаний. Злоумышленники также пытались получить незаконный доступ к информации организаций нескольких других стран.



Автор: Злата Богатова

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