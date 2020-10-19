|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В США россиян обвинили в попытке сорвать Олимпиаду в Южной Корее
06:39
Фото: voskhodinfo.su
Судебные власти Соединенных Штатов предъявили обвинения шести гражданам РФ, передают американские СМИ.
Речь идет о ряде хакерских атак, направленных против компаний в США, энергетической системы Украины и участников президентских выборов во Франции 2017 года.
Как сообщает Associated Press со ссылкой на Министерство юстиции США, хакеров и "их сообщников" также обвиняют в осуществлении кибератак на британскую лабораторию Портон-Даун и офис ОЗХО в Гааге. Инциденты, случившееся в апреле 2018 года, связаны, по мнению американских властей, с расследованием отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
В общей сложности фигурантами этого громкого дела оказались шесть россиян. В американском ведомстве пояснили, что все они являются сотрудниками спецслужб РФ. По версии следствия, злоумышленники могли использовать вирус NotPetya в отношении объектов на Украине и в странах Западной Европы, а также на территории США.
В сообщении отмечается, что хакеры являются бывшими и действующими представителями подразделения военной разведки, которое пыталось вмешиваться, по мнению властей США, в президентские выборы 2016 года.
В Вашингтоне также считают, что обвиняемые могут оказаться причастны к кибератакам, осуществленным с использованием вируса Olympic Destroyer в 2018 году. В результате такого нападения незадолго до церемонии открытия Олимпиады в Южной Корее были на время блокированы олимпийские IT-системы.
Из-за вредоносной программы были на некоторый период выведены из строя экранные мониторы, сеть Wi-Fi и официальный сайт Олимпиады. Вследствие этого у болельщиков не было возможности распечатать свои билеты. Кроме того, по причине этого вируса была нарушена работа горнолыжных курортов в Южной Корее, где не действовали подъемники и турникеты.
Ранее стало известно об атаках хакеров из КНДР на ряд российских военных и промышленных компаний. Злоумышленники также пытались получить незаконный доступ к информации организаций нескольких других стран.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|