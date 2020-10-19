ИнтерНовости - новости в стране и мире
В горах Алтая найден погибшим второй участник группы по учету животных
В горах Алтая найден погибшим второй участник группы по учету животных
Власти Алтайского края объяснили шквал обращений к врачам
Власти Алтайского края объяснили шквал обращений к врачам
Рублев в первый раз занял 8 место в рейтинге ATP
Рублев в первый раз занял 8 место в рейтинге ATP
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В России рекордно подорожало подсолнечное маслоВ России рекордно подорожало подсолнечное масло
В США россиян обвинили в попытке сорвать Олимпиаду в Южной КорееВ США россиян обвинили в попытке сорвать Олимпиаду в Южной Корее
В Nestle заявили, что перевели на удаленку более 50% офиса в МосквеВ Nestle заявили, что перевели на удаленку более 50% офиса в Москве
Хакеры атаковали японских разработчиков вакцины от COVID-19Хакеры атаковали японских разработчиков вакцины от COVID-19
Власти Алтайского края объяснили шквал обращений к врачамВласти Алтайского края объяснили шквал обращений к врачам

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Смерть певицы осенью, Агата БулгаковаСмерть певицы осенью, Агата Булгакова
НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В США россиян обвинили в попытке сорвать Олимпиаду в Южной Корее


06:39
В США россиян обвинили в попытке сорвать Олимпиаду в Южной КорееФото: voskhodinfo.su

Судебные власти Соединенных Штатов предъявили обвинения шести гражданам РФ, передают американские СМИ.

Речь идет о ряде хакерских атак, направленных против компаний в США, энергетической системы Украины и участников президентских выборов во Франции 2017 года.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на Министерство юстиции США, хакеров и "их сообщников" также обвиняют в осуществлении кибератак на британскую лабораторию Портон-Даун и офис ОЗХО в Гааге. Инциденты, случившееся в апреле 2018 года, связаны, по мнению американских властей, с расследованием отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В общей сложности фигурантами этого громкого дела оказались шесть россиян. В американском ведомстве пояснили, что все они являются сотрудниками спецслужб РФ. По версии следствия, злоумышленники могли использовать вирус NotPetya в отношении объектов на Украине и в странах Западной Европы, а также на территории США.

В сообщении отмечается, что хакеры являются бывшими и действующими представителями подразделения военной разведки, которое пыталось вмешиваться, по мнению властей США, в президентские выборы 2016 года.

В Вашингтоне также считают, что обвиняемые могут оказаться причастны к кибератакам, осуществленным с использованием вируса Olympic Destroyer в 2018 году. В результате такого нападения незадолго до церемонии открытия Олимпиады в Южной Корее были на время блокированы олимпийские IT-системы.

Из-за вредоносной программы были на некоторый период выведены из строя экранные мониторы, сеть Wi-Fi и официальный сайт Олимпиады. Вследствие этого у болельщиков не было возможности распечатать свои билеты. Кроме того, по причине этого вируса была нарушена работа горнолыжных курортов в Южной Корее, где не действовали подъемники и турникеты.

Ранее стало известно об атаках хакеров из КНДР на ряд российских военных и промышленных компаний. Злоумышленники также пытались получить незаконный доступ к информации организаций нескольких других стран.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

Минпросвещения не планирует вводить жесткие ограничения в школахМинпросвещения не планирует вводить жесткие ограничения в школах
Академик РАН назвал фактор, в девять раз повышающий риск смерти при коронавирусеАкадемик РАН назвал фактор, в девять раз повышающий риск смерти при коронавирусе
Французского учителя обезглавили за показ школьникам карикатур на пророкаФранцузского учителя обезглавили за показ школьникам карикатур на пророка
В России выявили 14 922 случаев коронавирусаВ России выявили 14 922 случаев коронавируса
Хакеры атаковали японских разработчиков вакцины от COVID-19Хакеры атаковали японских разработчиков вакцины от COVID-19

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru