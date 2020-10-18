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Трамп: Россия и Китай завидуют секретному оружию США


18.10.2020 23:02
Трамп: Россия и Китай завидуют секретному оружию СШАФото: smi2.net

В Москве, Пекине и Пхеньяне испытывают зависть из-за секретного оружия, которое имеется в распоряжении Соединенных Штатов, заявил американский президент Дональд Трамп.

Политик выступил с таким утверждением во время очередной встречи с избирателями.

В своей речи перед жителями штата Висконсин глава США заговорил о том, что у Вашингтона сейчас имеется наиболее мощное "оружие из когда-либо произведенных". Поэтому в России, Китае и Северной Корее, да и во всех других государствах завидуют американцам, сказал Дональд Трамп.

Выразив надежду на то, что использовать такое супервооружение не придется, американский лидер не стал более конкретно уточнять, о чем именно может идти речь.

Ранее Дональд Трамп назвал себя вторым по популярности человеком в мире после Иисуса Христа. Глава США выступил с таким заявлением в ходе очередного предвыборного мероприятия, состоявшегося в Гринвилле (штат Северная Каролина).

Автор: Злата Богатова

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