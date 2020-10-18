|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Названы книги, которые помогают пережить стресс
18.10.2020 11:50
Фото: livejournal.com
По мнению экспертов, в осеннее время лучше уделить время добрым книгам, способным поднять настроение и вызвать улыбку. Кроме того, некоторые произведения могут оказаться полезны в борьбе со стрессом.
Рекомендации специалистов приводит ТАСС.
Пять литературных произведений, которые могут подбодрить, назвала главный редактор книжного сервиса по подписке MyBook Екатерина Писарева. По ее словам, это "Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков" Энни Бэрроуз, "Проект "Рози" Грэма Симсиона, сборник "Дом, в котором горит свет" Эльчин Сафарли, "Похороните меня за плинтусом" Павла Санаева и "Голубая книга" Михаила Зощенко, созданная почти столетие назад, но не утратившая актуальности.
Эксперты издательства "Азбука-Аттикус" порекомендовали книгу "Икигай. Смысл жизни по-японски" Кена Моги, посвященную тому, как можно обрести радость и удовлетворение в каждодневных делах. Удивительно простые, но эффективные рецепты для создания счастливой атмосферы можно найти в книге "Hygge. Секрет датского счастья" Майка Викинга, который является известным популяризатором понятия "хюгге", а также основал в Копенгагене знаменитый Институт исследования счастья.
Литературный критик и шеф-редактор сервиса Storytel Константин Мильчин напомнил о строках Александра Пушкина, который в сложную минуту советовал откупорить бутылку шампанского или перечитать "Женитьбу Фигаро". Среди более современных произведений он порекомендовал "Добрые предзнаменования" Нила Геймана и Терри Прачетта.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|