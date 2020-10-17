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Экс-главу Минобороны Мексики обвиняют в контрабанде кокаина
17.10.2020 10:37
Фото: mimorelia.com
Задержанному в Лос-Анджелесе экс-министру обороны Мексики предъявили обвинение, передают американские СМИ. Власти Соединенных Штатов полагают, что Сальвадор Сьенфуэгос Сепеда может быть причастен к контрабанде наркотиков и многим другим серьезным преступлениям.
Помимо незаконной транспортировки тонн кокаина, экс-главу военного ведомства обвиняют в том, что он оказывал покровительство преступному картелю Белтран-Лейва, передает Reuters.
По данным агентства, Сепеда, также известный как Эль Падрино, был задержан в минувший четверг, 15 октября, в аэропорту Лос-Анджелеса. Экс-министру также инкриминируют взяточничество и отмывание денег, полученных криминальным путем.
В обвинительном акте прокуроров США подчеркивается, что в обмен на крупные взятки министр позволял членам картеля безнаказанно действовать в Мексике. В результате членами преступного сообщества регулярно совершались акты насилия, убийства и пытки.
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