ИнтерНовости - новости в стране и мире
В России впервые за сутки выявили более 15 тыс. новых случаев COVID-19
В России впервые за сутки выявили более 15 тыс. новых случаев COVID-19
Французского учителя обезглавили за показ школьникам карикатур на пророка
Французского учителя обезглавили за показ школьникам карикатур на пророка
В Кот-д'Ивуаре почти полностью исчезли слоны
В Кот-д'Ивуаре почти полностью исчезли слоны
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Назван еще один фактор, способный резко повысить риск смерти при COVID-19Назван еще один фактор, способный резко повысить риск смерти при COVID-19
В Париже по делу об убийстве педагога задержали девять человекВ Париже по делу об убийстве педагога задержали девять человек
В России выявили 14 922 случаев коронавирусаВ России выявили 14 922 случаев коронавируса
Экс-главу Минобороны Мексики обвиняют в контрабанде кокаинаЭкс-главу Минобороны Мексики обвиняют в контрабанде кокаина
В Гяндже из-под завалов извлекли тела 12 погибшихВ Гяндже из-под завалов извлекли тела 12 погибших

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Смерть певицы осенью, Агата БулгаковаСмерть певицы осенью, Агата Булгакова
НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Экс-главу Минобороны Мексики обвиняют в контрабанде кокаина


17.10.2020 10:37
Экс-главу Минобороны Мексики обвиняют в контрабанде кокаинаФото: mimorelia.com

Задержанному в Лос-Анджелесе экс-министру обороны Мексики предъявили обвинение, передают американские СМИ. Власти Соединенных Штатов полагают, что Сальвадор Сьенфуэгос Сепеда может быть причастен к контрабанде наркотиков и многим другим серьезным преступлениям.

Помимо незаконной транспортировки тонн кокаина, экс-главу военного ведомства обвиняют в том, что он оказывал покровительство преступному картелю Белтран-Лейва, передает Reuters.

По данным агентства, Сепеда, также известный как Эль Падрино, был задержан в минувший четверг, 15 октября, в аэропорту Лос-Анджелеса. Экс-министру также инкриминируют взяточничество и отмывание денег, полученных криминальным путем.

В обвинительном акте прокуроров США подчеркивается, что в обмен на крупные взятки министр позволял членам картеля безнаказанно действовать в Мексике. В результате членами преступного сообщества регулярно совершались акты насилия, убийства и пытки.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

На аукционе Christie's за рекордные $9,97 млн продали собрание работ Шекспира XVII векаНа аукционе Christie's за рекордные $9,97 млн продали собрание работ Шекспира XVII века
Экс-главу Минобороны Мексики обвиняют в контрабанде кокаинаЭкс-главу Минобороны Мексики обвиняют в контрабанде кокаина
ЕС продлевает санкции против России по делу СкрипалейЕС продлевает санкции против России по делу Скрипалей
На западе Москвы пропала 12-летняя школьницаНа западе Москвы пропала 12-летняя школьница
Зонд BepiColombo совершил гравитационный маневр около ВенерыЗонд BepiColombo совершил гравитационный маневр около Венеры

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru