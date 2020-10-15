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На западе Москвы пропала 12-летняя школьница


15.10.2020 22:26
На западе Москвы пропала 12-летняя школьницаФото: Сайт ГУ МВД по Москве

После исчезновения ребенка следственные органы приняли решение о возбуждении уголовного дела.

В целях поиска девочки, которая пропала на западе Москвы, сформировали оперативный штаб.

ЧП случилось накануне, 14 октября, когда ребенок 2008 г.р. вышел из дома, расположенного на Филевском бульваре. Вплоть до настоящего времени местонахождение школьницы остается неустановленным, передают российские СМИ.

Со ссылкой на представителей столичного главка МВД отмечается, что по факту происшествия уже сформировали оперативный штаб. К поискам ребенка, которые сейчас активно продолжаются в рамках уголовного дела, привлечены наиболее опытные криминалисты ведомства и оперативные сотрудники. Помощь правоохранителям также оказывают волонтеры.

Решение о возбуждении уголовного дела по статье "убийство" позволит полицейским использовать максимум возможностей для осуществления эффективного поиска девочки.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 119

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