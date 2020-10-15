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Президент Киргизии уходит с поста
15.10.2020 14:21
Фото: 24.kg
Как подчеркнул Сооронбай Жээнбеков, он не держится за власть.
Президент Киргизии также обратился к силовым структурам и протестующим с призывом не допустить кровопролития в стране, сообщает сегодня пресс-служба главы государства.
Как стало известно, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков написал заявление о сложении полномочий. Об этом сегодня информирует пресс-служба политика.
В своем обращении к народу Жээнбеков отметил, что в Киргизии сохраняется напряженная обстановка. Учитывая, что для него мир и спокойствие граждан представляют наивысшую ценность, глава государства подчеркнул, что "нет ничего дороже жизни каждого соотечественника".
Заявив о том, что держится за власть, киргизский лидер добавил, что не хочет войти в историю своей страны как лидер, проливавший кровь и стрелявший в сограждан. Поэтому он принял решение покинуть пост президента, цитирует "Акипресс" сообщение пресс-службы Жээнбекова.
Глава государства также обратился к бывшему оппозиционеру Садыру Жапарову, который в ходе волнений смог покинуть колонию и сейчас занял должность премьер-министра, с призывом вернуть народу мирную жизнь.
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