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Осло обвиняет Москву в кибератаке
13.10.2020 21:07
Фото: ilo.org
МИД Норвегии
Обвинения в адрес России прозвучали сегодня, 13 октября, от главы МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде.
Как заявила министр, российские хакеры могут быть причастны к атаке, которой минувшим летом подверглись члены парламента.
Злоумышленники взломали электронную почту членов парламента Норвегии в минувшем августе. Как заявила глава внешнеполитического ведомства этой страны, к инциденту якобы могут оказаться причастными россияне. Соответствующий комментарий сегодня распространило норвежское дипломатическое министерство.
Сделав такое заявление, Ине Эриксен Серейде не пояснила, на чем могут быть основаны подобные обвинения.
Согласие с обвинениями МИД Норвегии в адрес России уже успел выразить генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Как заявил глава организации, речь идет о серьезном происшествии. При этом утверждения официального Осло о причастности к инциденту Москвы вызывают у него доверие.
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