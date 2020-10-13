Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Осло обвиняет Москву в кибератаке

13.10.2020 21:07

Фото: ilo.org

МИД Норвегии



Обвинения в адрес России прозвучали сегодня, 13 октября, от главы МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде.



Как заявила министр, российские хакеры могут быть причастны к атаке, которой минувшим летом подверглись члены парламента.



Злоумышленники взломали электронную почту членов парламента Норвегии в минувшем августе. Как заявила глава внешнеполитического ведомства этой страны, к инциденту якобы могут оказаться причастными россияне. Соответствующий комментарий сегодня распространило норвежское дипломатическое министерство.



Сделав такое заявление, Ине Эриксен Серейде не пояснила, на чем могут быть основаны подобные обвинения.



Согласие с обвинениями МИД Норвегии в адрес России уже успел выразить генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Как заявил глава организации, речь идет о серьезном происшествии. При этом утверждения официального Осло о причастности к инциденту Москвы вызывают у него доверие.



Автор: Злата Богатова

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