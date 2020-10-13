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В Севастополе из-за сокращения запасов воды ввели режим повышенной готовности
13.10.2020 21:30
Фото: livejournal.com
Власти Севастополя объявили о введении режима повышенной готовности по причине уменьшения водных запасов.
В местной администрации пояснили, что до конца текущего года метеорологи не предсказывают значительного объема осадков, и с учетом этого имеющегося объема может хватить примерно на восемьдесят суток, передает ТАСС.
Решение о введении режима повышенной готовности по причине сокращения водных запасов приняли после заседания комиссии по ЧС.
Запасы Чернореченского водохранилища, от которого на данный момент получает воду практически весь город, оцениваются примерно в 16,8 млн кубометров, и 7 млн кубометров из них при этом представляют собой "неприкосновенный запас", информирует пресс-служба правительства Севастополя.
Предполагается, что в самое ближайшее время проведут замену водопровода на участках, где фиксировались наибольшие потеи. Кроме того, запланированы геологические изыскания, чтобы оценить возможные запасы подземных вод в городе.
Уже через несколько дней также будет начата переброска воды из озера, расположенного около горы Гасфорта. На зимний режим подачи воды будут переведены садовые товарищества. При этом каких-либо ограничений, распространяющихся на дома, местные власти вводить не собираются.
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