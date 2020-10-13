Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Севастополе из-за сокращения запасов воды ввели режим повышенной готовности

13.10.2020 21:30

Фото: livejournal.com



Власти Севастополя объявили о введении режима повышенной готовности по причине уменьшения водных запасов.



В местной администрации пояснили, что до конца текущего года метеорологи не предсказывают значительного объема осадков, и с учетом этого имеющегося объема может хватить примерно на восемьдесят суток, передает ТАСС.



Решение о введении режима повышенной готовности по причине сокращения водных запасов приняли после заседания комиссии по ЧС.



Запасы Чернореченского водохранилища, от которого на данный момент получает воду практически весь город, оцениваются примерно в 16,8 млн кубометров, и 7 млн кубометров из них при этом представляют собой "неприкосновенный запас", информирует пресс-служба правительства Севастополя.



Предполагается, что в самое ближайшее время проведут замену водопровода на участках, где фиксировались наибольшие потеи. Кроме того, запланированы геологические изыскания, чтобы оценить возможные запасы подземных вод в городе.



Уже через несколько дней также будет начата переброска воды из озера, расположенного около горы Гасфорта. На зимний режим подачи воды будут переведены садовые товарищества. При этом каких-либо ограничений, распространяющихся на дома, местные власти вводить не собираются.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 104

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 13.10.2020 13:15 Новый суточный рекорд заражения коронавирусом установлен в России

Новый суточный рекорд заражения коронавирусом установлен в России 13.10.2020 11:56 В китайском Циндао за двое суток проверили на COVID-19 более 3 млн жителей

В китайском Циндао за двое суток проверили на COVID-19 более 3 млн жителей 12.10.2020 23:08 В Портленде протестующие демонтировали статуи Рузвельта и Линкольна

В Портленде протестующие демонтировали статуи Рузвельта и Линкольна 12.10.2020 22:40 Милиция Минска использовала спецсредства для разгона пенсионеров

Милиция Минска использовала спецсредства для разгона пенсионеров 12.10.2020 10:54 В России выявили еще 13 592 случаев COVID-19