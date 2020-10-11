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ЕС продлевает санкции против России по делу Скрипалей
12:26
Фото: kapital.kz
В Брюсселе приняли решение о продлении срока действия на год всех санкций, которые ранее были объявлены в связи с применением химического оружия, передает ТАСС.
Ограничения распространяются на девять человек.
Санкции Евросоюза ранее были объявлены в отношении девяти человек - четырех, которые, по мнению Брюсселя, причастны к использованию нервно-паралитического вещества в британском Солсбери, и еще пяти из-за инцидентов в Сирии. Кроме того, под действие ограничений попал Центр научных исследований и разработок (SSRC) в Сирии. В Евросоюзе считают, что организация ведет разработки химического вооружения.
Как указано в распространенном сегодня заявлении ЕС, период действий санкций продлевается до 16 октября 2021 года.
4 марта 2018 года в Солсбери были найдены в бессознательном состоянии Сергей и Юлия Скрипали. По мнению официального Лондона, на них было совершено нападение с применением нервнопаралитического отравляющего вещества под названием "Новичок" (А-234). Кроме того, в ЕС озвучивали обвинения в причастности к инциденту Москвы. Российские власти, указывая на бездоказательность такого рода предположений, решительно отвергают все подобные заявления.
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