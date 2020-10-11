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Баку и Ереван сообщают о больших потерях


11.10.2020 15:45
Баку и Ереван сообщают о больших потеряхФото: smi2.net

В Карабахе с обеих сторон конфликта несут большие потери, сообщают представители властей Азербайджана и Армении.

Как заявили в Ереване, в ходе боев в регионе за минувшие сутки погибли 350 азербайджанских военных. Уничтожены две единицы бронетехники и три беспилотника ВС Азербайджана, сообщает единый информационный центр Армении.

За период активных боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября, по оценкам Еревана, потери противника уже превысили 4,7 тыс. военнослужащих. Силами непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) было ликвидировано 165 азербайджанских беспилотников, 16 вертолетов и 17 самолетов, а также более пятисот единиц бронетехники и четыре огнеметных установки ТОС-1А.

Минобороны НКР информирует о двадцати пяти погибших военнослужащих, всего же в боях с подразделениями ВС Азербайджана в зоне карабахского конфликта они потеряли уже 429 военнослужащих.

По данным Баку, подразделения ВС Армении минувшей ночью предприняли несколько безуспешных попыток атаковать фронт. Небольшие группы выдвигались в направлении Гадрута и Джебраила, но все попытки были отбиты, сообщили в Минобороны Азербайджана.

В азербайджанском ведомстве также рассказали о потерях противника: многочисленные военнослужащие, пять танков Т-72 и шесть пушек-гаубиц Д-20 и Д-30, более десяти грузовых автомобилей с боеприпасами и других машин, несколько систем "Град" и "Гвоздика", восемь систем ПВО и радиолокационная станция.

Необходимо отметить, что ранее представители властей по итогам трехсторонней встречи в Москве договорились прекратить огонь с полудня 10 октября.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 116

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