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Баку и Ереван сообщают о больших потерях
11.10.2020 15:45
Фото: smi2.net
В Карабахе с обеих сторон конфликта несут большие потери, сообщают представители властей Азербайджана и Армении.
Как заявили в Ереване, в ходе боев в регионе за минувшие сутки погибли 350 азербайджанских военных. Уничтожены две единицы бронетехники и три беспилотника ВС Азербайджана, сообщает единый информационный центр Армении.
За период активных боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября, по оценкам Еревана, потери противника уже превысили 4,7 тыс. военнослужащих. Силами непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) было ликвидировано 165 азербайджанских беспилотников, 16 вертолетов и 17 самолетов, а также более пятисот единиц бронетехники и четыре огнеметных установки ТОС-1А.
Минобороны НКР информирует о двадцати пяти погибших военнослужащих, всего же в боях с подразделениями ВС Азербайджана в зоне карабахского конфликта они потеряли уже 429 военнослужащих.
По данным Баку, подразделения ВС Армении минувшей ночью предприняли несколько безуспешных попыток атаковать фронт. Небольшие группы выдвигались в направлении Гадрута и Джебраила, но все попытки были отбиты, сообщили в Минобороны Азербайджана.
В азербайджанском ведомстве также рассказали о потерях противника: многочисленные военнослужащие, пять танков Т-72 и шесть пушек-гаубиц Д-20 и Д-30, более десяти грузовых автомобилей с боеприпасами и других машин, несколько систем "Град" и "Гвоздика", восемь систем ПВО и радиолокационная станция.
Необходимо отметить, что ранее представители властей по итогам трехсторонней встречи в Москве договорились прекратить огонь с полудня 10 октября.
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