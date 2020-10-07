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Названо местонахождение президента Киргизии


13:03
Названо местонахождение президента КиргизииФото: 24.kg

Пресс-секретарь президента Киргизии заявила о том, что он сейчас находится в Бишкеке.

Как пояснила Толгонай Стамалиева, в настоящее время Сооронбай Жээнбеков лично участвует в переговорах с представителями всех политических сил.

Официальный представитель главы киргизского государства Толгонай Стамалиева заявила о том, что президент Сооронбай Жээнбеков сейчас "продолжает выполнять свои обязанности" и находится.

Пресс-секретарь Жээнбекова пояснила, что в настоящее время он проводит переговоры с представителями всех политических сил республики. Где они организованы, она не уточнила.

Сообщив о местонахождении президента, Стамалиева подчеркнула, что руководство страны делает все возможное для возвращения ситуации в Киргизии в правовое русло.

Ранее замглавы Совета безопасности Киргизии Омурбек Суваналиев сообщил агентству "Интерфакс" об исчезновении президента и премьер-министра Кубатбека Боронова. По словам Суваналиева, из соображений безопасности в Бишкеке приняли решение о закрытии границы.

Замглавы СБ Киргизии отмечал, что первые лица страны не появлялись на публике с момента, когда начались акции протеста. В Сети появлялись обращения Жээнбекова, однако можно лишь догадываться, где они могли быть записаны.

Автор: Злата Богатова

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