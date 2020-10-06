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Новым премьером Киргизии стал оппозиционер Жапаров
6.10.2020 20:08
Фото: fishki.net
Пост премьер-министра Киргизии занял оппозиционный политик Садыр Жапаров, ранее освобожденный из колонии на фоне массовых протестных акций.
Об этом сегодня сообщает Sputnik Кыргызстан.
Как стало известно, Садыр Жапаров уже был утвержден на посту по итогам внеочередного заседания Жогорку Кенеша (парламента). Незадолго до этого о своей отставке объявили премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента.
В минувшие выходные, сразу после оглашения предварительных результатов парламентских выборов в Бишкеке начались массовые акции протеста. Во время беспорядков ранения получили около 700 человек, один из пострадавших скончался.
На фоне манифестаций, охвативших столицу Киргизии, ЦИК страны принял решение об отмене итогов выборов.
Ранее протестующие добились освобождения бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, который более года провел в СИЗО и ранее уже признан виновным в коррупции.
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