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В Лондоне намерены работать над санкциями в связи с инцидентом с Навальным
06:02
Фото: thesun.co.uk
Власти Великобритании совместно с партнерами собираются продолжать работу над введением санкций в отношении российских должностных лиц.
Как заявил глава МИД королевства Доминик Рааб, речь идет об реакции на инцидент с отравлением оппозиционера Алексея Навального.
Официальный Лондон вместе с партнерами намерен работать над введением ограничительных мер в отношении российских должностных лиц в связи с так называемым делом оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб, слова которого приводятся на сайте правительства страны.
Британский министр подчеркнул, что действие санкций коснется также всех, кто несет ответственность за это преступление. Кроме того, действие санкций распространится и на тех, кто принимал участие в создании отравляющего химического вещества "Новичок", подчеркивается в тексте.
Ранее в Германии и Франции выразили намерение передать партнерам по ЕС предложения по введению санкций в отношении тех, кто по мнению Берлина и Парижа, может быть причастен к госпитализации Навального. В совместном коммюнике глав МИД двух стран также указывалось, что ограничения коснутся структуры, которая имеет отношение к программе "Новичок".
Ранее эксперты ОЗХО подтвердили данные ФРГ: в отчете международной организации указывалось, что Навального могли отравить новым типом "Новичка", который структурно похож на два других вещества, ранее уже официально запрещенные. В отчете указано, что речь идет об ингибиторе холинэстеразы, который относится к запрещенным веществам. О выявлении этого вещества ранее уже информировали лаборатории Германии, Швеции и Франции.
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