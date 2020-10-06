Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Трамп разрешил рассекретить все данные о его «связях» с РФ

07:07

Фото: jo-jo.ru



Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп дал разрешение на рассекречивание всех документов, которые связаны с расследованием о его предполагаемых взаимоотношениях с Россией, а также по разбирательству с почтой Хиллари Клинтон.



Американский президент подчеркнул, что изъятия каких-либо конфиденциальных сведений производиться при этом не будет.



Как заявил президент США Дональд Трамп, он разрешил полностью рассекретить документы, которые касаются расследования о приписываемых ему связях с Россией. Кроме того, снимут гриф секретности и с материалов по скандалу с электронной почтой соперницы политика на выборах 2016 года Хиллари Клинтон.



По словам американского президента, из конфиденциальных сведений при этом ничего не будет изыматься. При этом Трамп написал, что речь идет о величайшем политическом преступлении в истории государства - связанном с Москвой надувательстве.



В в своем Twitter глава Соединенных Штатов пояснил, что документы по расследованию о связях с РФ рассекречены по его распоряжению "уже давно". Однако ответственные за этот процесс лица "действовали очень медленно", отметил Трамп.



Напомним, около пяти лет назад в США разразился громкий скандал, когда выяснилось, что занимавшая пост госсекретаря Хиллари Клинтон в служебных целях пользовалась личным электронным почтовым ящиком.



Экс-главе Государственного департамента пришлось обнародовать десятки тысяч писем. После начатого разбирательства Клинтон передала во внешнеполитическое ведомство порядка 55 тыс. писем. Однако еще свыше 30 тыс. электронных посланий она удалила, за что на нее обрушилась волна жесткой критики.



Автор: Злата Богатова

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