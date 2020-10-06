ИнтерНовости - новости в стране и мире
В мозге жертвы Везувия нашли сохранившиеся клетки
В мозге жертвы Везувия нашли сохранившиеся клетки
В Берлине прошла встреча Меркель и Тихановской
В Берлине прошла встреча Меркель и Тихановской
Навальный дал интервью Дудю
Навальный дал интервью Дудю
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Врач рассказал, как заметить признаки тяжелого течения COVID-19Врач рассказал, как заметить признаки тяжелого течения COVID-19
Трамп разрешил рассекретить все данные о его «связях» с РФТрамп разрешил рассекретить все данные о его «связях» с РФ
В Испании арестован создатель антивируса McAfeeВ Испании арестован создатель антивируса McAfee
ОЗХО подтвердила данные Германии об отравлении НавальногоОЗХО подтвердила данные Германии об отравлении Навального
В Берлине прошла встреча Меркель и ТихановскойВ Берлине прошла встреча Меркель и Тихановской

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Трамп разрешил рассекретить все данные о его «связях» с РФ


07:07
Трамп разрешил рассекретить все данные о его «связях» с РФФото: jo-jo.ru

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп дал разрешение на рассекречивание всех документов, которые связаны с расследованием о его предполагаемых взаимоотношениях с Россией, а также по разбирательству с почтой Хиллари Клинтон.

Американский президент подчеркнул, что изъятия каких-либо конфиденциальных сведений производиться при этом не будет.

Как заявил президент США Дональд Трамп, он разрешил полностью рассекретить документы, которые касаются расследования о приписываемых ему связях с Россией. Кроме того, снимут гриф секретности и с материалов по скандалу с электронной почтой соперницы политика на выборах 2016 года Хиллари Клинтон.

По словам американского президента, из конфиденциальных сведений при этом ничего не будет изыматься. При этом Трамп написал, что речь идет о величайшем политическом преступлении в истории государства - связанном с Москвой надувательстве.

В в своем Twitter глава Соединенных Штатов пояснил, что документы по расследованию о связях с РФ рассекречены по его распоряжению "уже давно". Однако ответственные за этот процесс лица "действовали очень медленно", отметил Трамп.

Напомним, около пяти лет назад в США разразился громкий скандал, когда выяснилось, что занимавшая пост госсекретаря Хиллари Клинтон в служебных целях пользовалась личным электронным почтовым ящиком.

Экс-главе Государственного департамента пришлось обнародовать десятки тысяч писем. После начатого разбирательства Клинтон передала во внешнеполитическое ведомство порядка 55 тыс. писем. Однако еще свыше 30 тыс. электронных посланий она удалила, за что на нее обрушилась волна жесткой критики.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

В Курске проводят проверку после гибели 17-летнего боксераВ Курске проводят проверку после гибели 17-летнего боксера
В Киргизии протестующие освободили из СИЗО бывшего президента АтамбаеваВ Киргизии протестующие освободили из СИЗО бывшего президента Атамбаева
В мозге жертвы Везувия нашли сохранившиеся клеткиВ мозге жертвы Везувия нашли сохранившиеся клетки
В России за сутки выявили почти 11 тыс. зараженных COVID-19В России за сутки выявили почти 11 тыс. зараженных COVID-19
ВОЗ призывает отказаться от повторного введения жестких ограничений в РоссииВОЗ призывает отказаться от повторного введения жестких ограничений в России

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru