Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Киргизии протестующие освободили из СИЗО бывшего президента Атамбаева

08:15

Фото: smi2.net



Минувшей ночью в Бишкеке был освобожден из СИЗО Госкомитета национальной безопасности Киргизии бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.



Ранее суд признал его виновным в коррупции и приговорил к наказанию в виде конфискации имущества и лишения свободы на срок 11 лет и два месяца.



Как стало известно, Алмазмека Атамбаева вывели к протестующим из СИЗО, где он провел более года, сотрудники ГКНБ. По данным агентства "Интерфакс", это случилось, когда участники протестной акции начали собираться у здания изолятора.



Сегодня утром также появились сведения о том, что митингующие назначили нового мэра Бишкека. Как пояснили представители столичного муниципалитета, здание мэрии "захватили около тридцаи сторонников оппозиционных партий". На тот момент каких-либо требований они не предъявляли.



При этом демонстранты передали журналистам пресс-релиз, где сообщалось о назначении на пост "народного мэра" Жоошбека Коеналиева. Протестные акции в тексте были названы "народной революцией". Омечалось, что народный мэр будет находиться в этой должности до того, как назначат нового градоначальника в соответствии с действующим законодательством Киргизии.



Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допустил отмену результатов парламентских выборов, которые прошли в стране в минувшие выходные. Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.



Автор: Злата Богатова

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