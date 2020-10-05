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Страны Запада не захотели выслушать бывшего главу ОЗХО
04:10
Фото: ukraineun.org
Западные страны пытались блокировать речь бразильского дипломата Жозе Бустани, который в прошлом руководил Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).
В результате его доклад было прочитан постоянным представителем России при ООН, передает ТАСС. Василий Небензя назвал случившееся беспрецедентным.
РФ, которая в октябре председательствует в СБ ООН, выступила с предложением заслушать доклад бразильского дипломата Жозе Бустани, в прошлом возглавлявшего ОЗХО. Председатели Совбеза довольно часто приглашают выступить представителей различных неправительственных организаций либо гражданской общественности. Однако в этот раз подобная инициатива России была встречена с резким протестом.
По предложению заместителя постпреда Великобритании Джонатана Аллена вопрос о выступлении Жозе Бустани стал предметом голосования. Как оказалось, против заслушивания этого доклада выступили представители Бельгии, Германии, Франции, Эстонии и Соединенных Штатов.
Доклад Бустани, посвященный нынешней ситуации в ОЗХО, западным представителям все-таки пришлось прослушать. С ним ознакомил присутствующих российский постпред Небензя. Дипломат зачитал подготовленную бразильским коллегой речь во время своего национального обращения.
Как отмечал бывший председатель ОЗХО, его уход с поста в 2002 году был "срежиссирован" властями Соединенных Штатов. Позже Всемирная организация труда признала отставку Бустани незаконной. В тексте также подчеркивалось, что для ОЗХО "стали большим испытанием" расследования предполагаемых инцидентов с использованием химического вооружения.
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