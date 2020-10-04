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В Великих Луках на школьной линейке упали в обморок 13 детей


15:05
В Великих Луках на школьной линейке упали в обморок 13 детейФото: livejournal.com

Власти города Великие Луки (Псковская область) выясняют причины и все обстоятельства ЧП, случившегося в школе № 713.

Как информирует пресс-служба местной администрации, во время линейки сразу тринадцать детей потеряли сознание.

По данным властей Псковской области, всех школьников после происшествия доставили в Великолукскую детскую городскую больницу. Состояние троих детей оценивается медиками как тяжелое. О причинах недомогания сведений пока нет. Известно лишь, что у школьников взяли анализы, проводятся исследования.

В пресс-службе руководителя областного комитета образования Александра Седунова пояснили, что в больницу попали дети разного возраста.

После случившегося губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем инстаграме обратился с призывом о помощи к местным жителям. Он предложил всем, кто обладает какими либо сведениями, на условиях полной конфиденциальности рассказать о том, что могло произойти во время линейки.

Торжественное мероприятие в Великих Луках проводилось с участием первого заместителя губернатора Веры Емельяновой. Представительница областной администрации прибыла в школу на линейку, которая была организована в связи с присвоением учебному заведению имени лейтенанта погранвойск Антона Злобина. Уроженец Великих Лук погиб в 1995 году на таджикско-афганской границе.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 103

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