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В Бельгии вице-премьером впервые стала женщина-трансгендер
5.10.2020 14:51
Фото: smi2.net
Полностью сформированного правительства в Бельгии не было на протяжении двух лет, но сейчас в стране сформировалась новая правящая коалиция. При этом на пост заместителя премьер-министра утвердили трансгендерную женщину, передает The Brussels Times. Подобное произошло впервые на территории Европы.
57-летняя Петра де Суттер, представляющая Фламандскую партию зеленых, входит в состав Европарламента с 2019 года. Она также является профессором гинекологии в Гентском университете, занимаясь проблемами, связанными с репродуктивной функцией.
Политик уже многократно выступала в поддержку прав трансгендеров, открыто делясь информацией о своем опыте перемены пола. Трансгендерный переход Петра де Суттер осуществила в сорокалетнем возрасте.
Приняв решение о том, чтобы полностью стать женщиной, признавалась политик, она лишилась коллег, многих знакомых и даже друзей. Однако сейчас де Суттер считает, что ей повезло - на сегодняшний день ее приняли коллеги и партнеры, у нее есть вторая половинка. Но многим трансгендерам приходится сталкиваться с трудностями.
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