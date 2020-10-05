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В Бельгии вице-премьером впервые стала женщина-трансгендер


5.10.2020 14:51
В Бельгии вице-премьером впервые стала женщина-трансгендерФото: smi2.net

Полностью сформированного правительства в Бельгии не было на протяжении двух лет, но сейчас в стране сформировалась новая правящая коалиция. При этом на пост заместителя премьер-министра утвердили трансгендерную женщину, передает The Brussels Times. Подобное произошло впервые на территории Европы.

57-летняя Петра де Суттер, представляющая Фламандскую партию зеленых, входит в состав Европарламента с 2019 года. Она также является профессором гинекологии в Гентском университете, занимаясь проблемами, связанными с репродуктивной функцией.

Политик уже многократно выступала в поддержку прав трансгендеров, открыто делясь информацией о своем опыте перемены пола. Трансгендерный переход Петра де Суттер осуществила в сорокалетнем возрасте.

Приняв решение о том, чтобы полностью стать женщиной, признавалась политик, она лишилась коллег, многих знакомых и даже друзей. Однако сейчас де Суттер считает, что ей повезло - на сегодняшний день ее приняли коллеги и партнеры, у нее есть вторая половинка. Но многим трансгендерам приходится сталкиваться с трудностями.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 136

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