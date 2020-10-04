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В центре Москвы произошла драка со стрельбой и поножовщиной
06:41
Фото: novorosinform.org
В результате инцидента, случившегося на улице Гиляровского в самом центре Москвы, пострадали два человека.
Как сообщили в столичной полиции, они получили ранения во время массовой драки с поножовщиной и стрельбой.
После ЧП в больницу доставили двух мужчин с ранениями - одного с ножевыми, другого - с огнестрельными, передает ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах российской столицы.
Установлено, что на двух мужчин, которые позже и были госпитализированы, на улице Гиляровского напали неизвестные, пять или шесть человек. Злоумышленники нанесли пострадавшим ранения и сразу же скрылись с места преступления.
Полиция приступила к расследованию по факту случившегося, обстоятельства инцидента выясняются.
Пока сведений о причинах нападения и личности злоумышленников из официальных источников не поступало.
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