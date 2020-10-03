|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
ВС Азербайджана заняли семь сел в трех районах в Карабахе, заявил Алиев
01:44
Фото: vk.com
Как заявил президент и верховный главнокомандующий ВС Азербайджана Ильхам Алиев, подконтрольные ему войска заняли по меньшей мере семь населенных пунктах в трех районах на территории Нагорного Карабаха.
Глава государства при этом назвал военную операцию, которая продолжается в регионе, "освобождением", передает ТАСС.
По словам Ильхама Алиева, к настоящему времени под контролем военных Азербайджана оказались как минимум семь сел, расположенных в Карабахе.
До этого представитель официального Баку заявил о том, ВС его страны заняли населенный пункт Мадагиз. Алиев подчеркнул, что уже принял решение вернуть селу прежнее название Суговушан.
Комментируя действия ВС Азербайджана, Алиев назвал операцию "освобождением". По его словам, военные освободили, в частности, населенные пункты Талыш в Тертерском районе и Ашагы Маральян, Гуйджак и Чахырлы в Джебраильском районе. Об этом президент сообщил в своем Twitter.
По мнению представителей Еревана и Степанакерта, речь идет о террористическом нападении, которое Азербайджан осуществляет сейчас под руководством и при поддержке Турции.
В столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) и Степанакерт ранее прибыл ряд официальный лиц, включая экс-президента Армении Сержа Саргсяна и его предшественника Роберта Кочаряна.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|