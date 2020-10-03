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ВС Азербайджана заняли семь сел в трех районах в Карабахе, заявил Алиев


01:44
ВС Азербайджана заняли семь сел в трех районах в Карабахе, заявил АлиевФото: vk.com

Как заявил президент и верховный главнокомандующий ВС Азербайджана Ильхам Алиев, подконтрольные ему войска заняли по меньшей мере семь населенных пунктах в трех районах на территории Нагорного Карабаха.

Глава государства при этом назвал военную операцию, которая продолжается в регионе, "освобождением", передает ТАСС.


По словам Ильхама Алиева, к настоящему времени под контролем военных Азербайджана оказались как минимум семь сел, расположенных в Карабахе.

До этого представитель официального Баку заявил о том, ВС его страны заняли населенный пункт Мадагиз. Алиев подчеркнул, что уже принял решение вернуть селу прежнее название Суговушан.

Комментируя действия ВС Азербайджана, Алиев назвал операцию "освобождением". По его словам, военные освободили, в частности, населенные пункты Талыш в Тертерском районе и Ашагы Маральян, Гуйджак и Чахырлы в Джебраильском районе. Об этом президент сообщил в своем Twitter.

По мнению представителей Еревана и Степанакерта, речь идет о террористическом нападении, которое Азербайджан осуществляет сейчас под руководством и при поддержке Турции.

В столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) и Степанакерт ранее прибыл ряд официальный лиц, включая экс-президента Армении Сержа Саргсяна и его предшественника Роберта Кочаряна.


Автор: Злата Богатова

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