|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Ереван отзывает посла из Израиля
07:59
Фото: newshay.com
МИД Армении
Министерство иностранных дел Армении объявило об отзыве посла в Израиле. Как сообщила журналистам пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян, будут проводиться консультации.
Представительница официального Еревана пояснила, что решение связано с поставками Азербайджану израильского сверхсовременного вооружения.
С учетом широкомасштабной агрессии, которую Баку демонстрирует сейчас в отношении Нагорного Карабаха и Армении, подобные действия израильтян в Ереване сочли особенно неприемлемыми. По словам Анны Нагдалян, в прошлом армянская сторона уже не раз информировала о своей позиции по этому вопросу иностранных партнеров.
Представительница МИД Армении подчеркнула, что Израиль сейчас продолжает поставлять вооружение азербайджанским военным, хотя международное сообщество призывает к незамедлительному прекращению боевых действий в регионе. В результате в Ереване было принято решение об отзыве посла для проведения консультаций.
В минувшее воскресенье, 27 сентября, Баку начал военные действия операцию практически по всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В Минобороны Азербайджана объявили о "контрнаступательной операции", которая ведется в ответ на провокации со стороны Армении.
Премьер Армении Никол Пашинян при этом выразил мнение о том, что азербайджанские военные при поддержке Турции напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР).
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|