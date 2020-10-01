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Ереван отзывает посла из Израиля


07:59
МИД АрменииФото: newshay.com
МИД Армении

Министерство иностранных дел Армении объявило об отзыве посла в Израиле. Как сообщила журналистам пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян, будут проводиться консультации.

Представительница официального Еревана пояснила, что решение связано с поставками Азербайджану израильского сверхсовременного вооружения.

С учетом широкомасштабной агрессии, которую Баку демонстрирует сейчас в отношении Нагорного Карабаха и Армении, подобные действия израильтян в Ереване сочли особенно неприемлемыми. По словам Анны Нагдалян, в прошлом армянская сторона уже не раз информировала о своей позиции по этому вопросу иностранных партнеров.

Представительница МИД Армении подчеркнула, что Израиль сейчас продолжает поставлять вооружение азербайджанским военным, хотя международное сообщество призывает к незамедлительному прекращению боевых действий в регионе. В результате в Ереване было принято решение об отзыве посла для проведения консультаций.

В минувшее воскресенье, 27 сентября, Баку начал военные действия операцию практически по всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В Минобороны Азербайджана объявили о "контрнаступательной операции", которая ведется в ответ на провокации со стороны Армении.

Премьер Армении Никол Пашинян при этом выразил мнение о том, что азербайджанские военные при поддержке Турции напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР).

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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