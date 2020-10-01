Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ереван отзывает посла из Израиля

07:59

Фото: newshay.com

МИД Армении



Министерство иностранных дел Армении объявило об отзыве посла в Израиле. Как сообщила журналистам пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян, будут проводиться консультации.



Представительница официального Еревана пояснила, что решение связано с поставками Азербайджану израильского сверхсовременного вооружения.



С учетом широкомасштабной агрессии, которую Баку демонстрирует сейчас в отношении Нагорного Карабаха и Армении, подобные действия израильтян в Ереване сочли особенно неприемлемыми. По словам Анны Нагдалян, в прошлом армянская сторона уже не раз информировала о своей позиции по этому вопросу иностранных партнеров.



Представительница МИД Армении подчеркнула, что Израиль сейчас продолжает поставлять вооружение азербайджанским военным, хотя международное сообщество призывает к незамедлительному прекращению боевых действий в регионе. В результате в Ереване было принято решение об отзыве посла для проведения консультаций.



В минувшее воскресенье, 27 сентября, Баку начал военные действия операцию практически по всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В Минобороны Азербайджана объявили о "контрнаступательной операции", которая ведется в ответ на провокации со стороны Армении.



Премьер Армении Никол Пашинян при этом выразил мнение о том, что азербайджанские военные при поддержке Турции напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР).



Автор: Злата Богатова

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