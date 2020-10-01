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Евросоюз ввел санкции против чиновников Белоруссии
04:05
Фото: livejournal.com
Сорок белорусских чиновников вошли в список лиц, которых Брюссель решил наказать "за фальсификацию выборов и нарушение прав человека".
Соответствующее заявление сделал глава Евросовета Шарль Мишель.
В ночь на 2 октября, когда состоялась пресс-конференция по итогам первого дня саммита Евросоюза, проходящего в Брюсселе, было объявлено о новых санкциях в отношении белорусских чиновников.
По словам Шарля Мишеля, в ЕС приняли решение о реализации санкций, которые были согласованы еще в минувшем августе. Представитель Брюсселя пояснил, что в "черный список" вошли около сорока официальных лиц, причастных к фальсификации результатов выборов в Белоруссии.
Мишель также отметил, что санкции пока не распространяются на белорусского президента Александра Лукашенко.
Двухдневный внеплановый саммит Евросоюза стартовал в Брюсселе накануне, 1 октября. Вчера лидеры стран ЕС обсуждали конфликт в Нагорном Карабахе, белорусский кризис и введение санкций против Минска, а также госпитализацию российского оппозиционера Алексея Навального.
Предполагается, что во второй день главными темами станут внутренние проблемы ЕС и состояние экономики с учетом продолжающейся коронавирусной пандемии.
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