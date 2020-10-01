ИнтерНовости - новости в стране и мире
Алиев назвал единственное условие прекращения боев в Нагорном Карабахе
Алиев назвал единственное условие прекращения боев в Нагорном Карабахе
В Москве рекомендовано перевести до 50% сотрудников на «удаленку»
В Москве рекомендовано перевести до 50% сотрудников на «удаленку»
В Киеве умерла найденная с травмой головы сотрудница посольства США
В Киеве умерла найденная с травмой головы сотрудница посольства США
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Глава США Дональд Трамп и его супруга заразились коронавирусомГлава США Дональд Трамп и его супруга заразились коронавирусом
В Москве рекомендовано перевести до 50% сотрудников на «удаленку»В Москве рекомендовано перевести до 50% сотрудников на «удаленку»
Евросоюз ввел санкции против чиновников БелоруссииЕвросоюз ввел санкции против чиновников Белоруссии
В Баку опровергли потерю военного вертолета в КарабахеВ Баку опровергли потерю военного вертолета в Карабахе
Навальный заявил, что за его отравлением стоит ПутинНавальный заявил, что за его отравлением стоит Путин

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Евросоюз ввел санкции против чиновников Белоруссии


04:05
Евросоюз ввел санкции против чиновников БелоруссииФото: livejournal.com

Сорок белорусских чиновников вошли в список лиц, которых Брюссель решил наказать "за фальсификацию выборов и нарушение прав человека".

Соответствующее заявление сделал глава Евросовета Шарль Мишель.

В ночь на 2 октября, когда состоялась пресс-конференция по итогам первого дня саммита Евросоюза, проходящего в Брюсселе, было объявлено о новых санкциях в отношении белорусских чиновников.

По словам Шарля Мишеля, в ЕС приняли решение о реализации санкций, которые были согласованы еще в минувшем августе. Представитель Брюсселя пояснил, что в "черный список" вошли около сорока официальных лиц, причастных к фальсификации результатов выборов в Белоруссии.

Мишель также отметил, что санкции пока не распространяются на белорусского президента Александра Лукашенко.

Двухдневный внеплановый саммит Евросоюза стартовал в Брюсселе накануне, 1 октября. Вчера лидеры стран ЕС обсуждали конфликт в Нагорном Карабахе, белорусский кризис и введение санкций против Минска, а также госпитализацию российского оппозиционера Алексея Навального.

Предполагается, что во второй день главными темами станут внутренние проблемы ЕС и состояние экономики с учетом продолжающейся коронавирусной пандемии.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

Отменен Чемпионат мира по современному пятиборьюОтменен Чемпионат мира по современному пятиборью
СМИ: россиянин мог готовить покушение на президента КолумбииСМИ: россиянин мог готовить покушение на президента Колумбии
Названа главная ошибка заболевших COVID-19Названа главная ошибка заболевших COVID-19
В России впервые с середины июня выявлено свыше 8 тыс. заражений COVID-19В России впервые с середины июня выявлено свыше 8 тыс. заражений COVID-19
В США вынесли приговор россиянину НикулинуВ США вынесли приговор россиянину Никулину

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru