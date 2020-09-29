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На Лукашенко подали в Международный суд в Гааге
19:56
Фото: vk.com
Соратники белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, которая ранее боролась за пост главы государства, обратились в Международный уголовный суд в Гааге с петицией о возбуждении дела в отношении главы РБ Александра Лукашенко.
Обращение подписали более 37 тыс. человек.
Как рассказали оппозиционеры в телеграм-канале "Страна для жизни", под петицией оставили подписи представители более чем ста государств. Обращение содержит призыв к Международному уголовному суду в Гааге и прокурору Фату Бенсуде о начале расследования в отношении президента Белоруссии.
По мнению белорусских оппозиционеров, Александра Лукашенко необходимо судить за преступления против человечества.
Ранее германский канцлер Ангела Меркель, подтвердив скорую встречу с бывшим кандидатом на пост главы РБ Светланой Тихановской, вновь заявила о том, что руководство ФРГ отказывается признавать Александра Лукашенко президентом Белоруссии.
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