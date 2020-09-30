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В Минске сочли бессмысленной встречу Макрона и Тихановской
30.9.2020 07:18
Фото: smi2.net
МИД Белоруссии
Переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и Светланы Тихановской, которая в прошлом участвовала в выборах на пост президента Белоруссии, а потом покинула страну, не будут иметь каких-либо заметных практических последствий.
Встречу в Вильнюсе прокомментировал официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
Как заявил дипломат, встреча Эммануэля Макрона и Светланы Тихановской не могут иметь какого-либо практического смысла. Состоявшиеся в Вильнюсе переговоры не окажут никакого влияния на обстановку в Белоруссии, подчеркнул Анатолий Глаз в ответе на соответствующий запрос агентства "Интерфакс-Запад". Складывается ощущение, что в Литве "появилась новая достопримечательность", и ее всем в обязательном порядке "навязывают для посещения", - сказал Глаз.
Ранее Макрон, встретившийся с Тихановской в Литве, выразил надежду на то, что в самое ближайшее время за посредническую миссию в Белоруссии сможет взяться Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Представитель Парижа подчеркнул, что лишь так удастся обеспечить мирную передачу власти и добиться освобождения политзаключенных.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко ответил французскому коллеге Эмманюэлю Макрону, который призвал его покинуть пост главы государства. Как заявил представитель официального Минска, европейскому политику следовало бы сосредоточиться на делах своего государства.
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