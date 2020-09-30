ИнтерНовости - новости в стране и мире
Баку и Анкара заявили, что турецкий F-16 не сбивал Су-25 Армении
Баку и Анкара заявили, что турецкий F-16 не сбивал Су-25 Армении
Алиев назвал единственное условие прекращения боев в Нагорном Карабахе
Алиев назвал единственное условие прекращения боев в Нагорном Карабахе
Героями нового реалити-шоу от Netflix станут принц Гарри и Меган Маркл
Героями нового реалити-шоу от Netflix станут принц Гарри и Меган Маркл
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Киеве умерла найденная с травмой головы сотрудница посольства СШАВ Киеве умерла найденная с травмой головы сотрудница посольства США
Алиев назвал единственное условие прекращения боев в Нагорном КарабахеАлиев назвал единственное условие прекращения боев в Нагорном Карабахе
На Лукашенко подали в Международный суд в ГаагеНа Лукашенко подали в Международный суд в Гааге
В российском модуле МКС нашли место утечки воздухаВ российском модуле МКС нашли место утечки воздуха
Байден во время дебатов назвал Трампа «собачонкой Путина»Байден во время дебатов назвал Трампа «собачонкой Путина»

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Минске сочли бессмысленной встречу Макрона и Тихановской


30.9.2020 07:18
МИД БелоруссииФото: smi2.net
МИД Белоруссии

Переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и Светланы Тихановской, которая в прошлом участвовала в выборах на пост президента Белоруссии, а потом покинула страну, не будут иметь каких-либо заметных практических последствий.

Встречу в Вильнюсе прокомментировал официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Как заявил дипломат, встреча Эммануэля Макрона и Светланы Тихановской не могут иметь какого-либо практического смысла. Состоявшиеся в Вильнюсе переговоры не окажут никакого влияния на обстановку в Белоруссии, подчеркнул Анатолий Глаз в ответе на соответствующий запрос агентства "Интерфакс-Запад". Складывается ощущение, что в Литве "появилась новая достопримечательность", и ее всем в обязательном порядке "навязывают для посещения", - сказал Глаз.

Ранее Макрон, встретившийся с Тихановской в Литве, выразил надежду на то, что в самое ближайшее время за посредническую миссию в Белоруссии сможет взяться Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Представитель Парижа подчеркнул, что лишь так удастся обеспечить мирную передачу власти и добиться освобождения политзаключенных.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко ответил французскому коллеге Эмманюэлю Макрону, который призвал его покинуть пост главы государства. Как заявил представитель официального Минска, европейскому политику следовало бы сосредоточиться на делах своего государства.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

В России впервые с середины июня выявлено свыше 8 тыс. заражений COVID-19В России впервые с середины июня выявлено свыше 8 тыс. заражений COVID-19
В России изменяется порядок получения пенсийВ России изменяется порядок получения пенсий
Макрон назвал несомненным применение против Навального химоружияМакрон назвал несомненным применение против Навального химоружия
В Нижегородской области пойман подозреваемый в убийстве школьницыВ Нижегородской области пойман подозреваемый в убийстве школьницы
Паром Estonia мог затонуть после столкновения с шведской подлодкойПаром Estonia мог затонуть после столкновения с шведской подлодкой

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru