Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Третьяковке открестилась от выставки «Я, Энди Уорхол»

29.9.2020 21:38

Фото: livejournal.com



Государственная Третьяковская галерея никак не связана с экспозицией "Я, Энди Уорхол", подчеркнули в руководстве культурного учреждения.



Представители администрации музея пояснили, что помещение, где проводится эта выставка, ранее передали в безвозмездное пользование Союзу художников России.



Во избежание каких-либо недоразумений, учитывая, что "Третьяковская галерея не является организатором этого проекта", руководство напоминает о том, что помещение в прошлом было передано в безвозмездное пользование Союзу художников России. Так в музее прокомментировали экспозицию, которая открылась на четвертом этаже здания по адресу Крымский Вал, 10.



Открестившись от выставки, которая получила название "Я, Энди Уорхол", пресс-служба галереи отметила, что экспозиция уже вызвала множество различных отзывов - положительных и негативных. В частности, в прессе распространились сообщения о том, что в рамках выставки "Я, Энди Уорхол" показаны не подлинные работы знаменитого художника, а репродукции. Однако организаторы эту информацию опровергли.



Представители Третьяковки также пояснили, что музей сейчас осуществляет лишь деятельность, которая связана с различными вопросами обеспечения содержания этого здания. При этом выставочная программа, которая планируется на данной площадке, с администрацией никак не согласовывается.



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Автор: Злата Богатова

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