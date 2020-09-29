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В Третьяковке открестилась от выставки «Я, Энди Уорхол»
29.9.2020 21:38
Фото: livejournal.com
Государственная Третьяковская галерея никак не связана с экспозицией "Я, Энди Уорхол", подчеркнули в руководстве культурного учреждения.
Представители администрации музея пояснили, что помещение, где проводится эта выставка, ранее передали в безвозмездное пользование Союзу художников России.
Во избежание каких-либо недоразумений, учитывая, что "Третьяковская галерея не является организатором этого проекта", руководство напоминает о том, что помещение в прошлом было передано в безвозмездное пользование Союзу художников России. Так в музее прокомментировали экспозицию, которая открылась на четвертом этаже здания по адресу Крымский Вал, 10.
Открестившись от выставки, которая получила название "Я, Энди Уорхол", пресс-служба галереи отметила, что экспозиция уже вызвала множество различных отзывов - положительных и негативных. В частности, в прессе распространились сообщения о том, что в рамках выставки "Я, Энди Уорхол" показаны не подлинные работы знаменитого художника, а репродукции. Однако организаторы эту информацию опровергли.
Представители Третьяковки также пояснили, что музей сейчас осуществляет лишь деятельность, которая связана с различными вопросами обеспечения содержания этого здания. При этом выставочная программа, которая планируется на данной площадке, с администрацией никак не согласовывается.
Ранее Всемирный союз староверов учредил кинофестиваль имени Саввы Мамонтова, который начался в Москве в начале сентября в Москве и будет продолжаться до конца этого года. В программу смотра войдут документальные ленты. Первой из них стал фильм "Старая вера - новая земля", режиссера Сергея Головецкого. Картина рассказывает об эмиграции староверов Забайкалья в Австралию.
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