ИнтерНовости - новости в стране и мире
Баку и Анкара заявили, что турецкий F-16 не сбивал Су-25 Армении
Баку и Анкара заявили, что турецкий F-16 не сбивал Су-25 Армении
Алиев назвал единственное условие прекращения боев в Нагорном Карабахе
Алиев назвал единственное условие прекращения боев в Нагорном Карабахе
Героями нового реалити-шоу от Netflix станут принц Гарри и Меган Маркл
Героями нового реалити-шоу от Netflix станут принц Гарри и Меган Маркл
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Киеве умерла найденная с травмой головы сотрудница посольства СШАВ Киеве умерла найденная с травмой головы сотрудница посольства США
Алиев назвал единственное условие прекращения боев в Нагорном КарабахеАлиев назвал единственное условие прекращения боев в Нагорном Карабахе
На Лукашенко подали в Международный суд в ГаагеНа Лукашенко подали в Международный суд в Гааге
В российском модуле МКС нашли место утечки воздухаВ российском модуле МКС нашли место утечки воздуха
Байден во время дебатов назвал Трампа «собачонкой Путина»Байден во время дебатов назвал Трампа «собачонкой Путина»

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Третьяковке открестилась от выставки «Я, Энди Уорхол»


29.9.2020 21:38
В Третьяковке открестилась от выставки «Я, Энди Уорхол»Фото: livejournal.com

Государственная Третьяковская галерея никак не связана с экспозицией "Я, Энди Уорхол", подчеркнули в руководстве культурного учреждения.

Представители администрации музея пояснили, что помещение, где проводится эта выставка, ранее передали в безвозмездное пользование Союзу художников России.

Во избежание каких-либо недоразумений, учитывая, что "Третьяковская галерея не является организатором этого проекта", руководство напоминает о том, что помещение в прошлом было передано в безвозмездное пользование Союзу художников России. Так в музее прокомментировали экспозицию, которая открылась на четвертом этаже здания по адресу Крымский Вал, 10.

Открестившись от выставки, которая получила название "Я, Энди Уорхол", пресс-служба галереи отметила, что экспозиция уже вызвала множество различных отзывов - положительных и негативных. В частности, в прессе распространились сообщения о том, что в рамках выставки "Я, Энди Уорхол" показаны не подлинные работы знаменитого художника, а репродукции. Однако организаторы эту информацию опровергли.

Представители Третьяковки также пояснили, что музей сейчас осуществляет лишь деятельность, которая связана с различными вопросами обеспечения содержания этого здания. При этом выставочная программа, которая планируется на данной площадке, с администрацией никак не согласовывается.

Ранее Всемирный союз староверов учредил кинофестиваль имени Саввы Мамонтова, который начался в Москве в начале сентября в Москве и будет продолжаться до конца этого года. В программу смотра войдут документальные ленты. Первой из них стал фильм "Старая вера - новая земля", режиссера Сергея Головецкого. Картина рассказывает об эмиграции староверов Забайкалья в Австралию.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 107

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

В России впервые с середины июня выявлено свыше 8 тыс. заражений COVID-19В России впервые с середины июня выявлено свыше 8 тыс. заражений COVID-19
В России изменяется порядок получения пенсийВ России изменяется порядок получения пенсий
Макрон назвал несомненным применение против Навального химоружияМакрон назвал несомненным применение против Навального химоружия
В Нижегородской области пойман подозреваемый в убийстве школьницыВ Нижегородской области пойман подозреваемый в убийстве школьницы
Паром Estonia мог затонуть после столкновения с шведской подлодкойПаром Estonia мог затонуть после столкновения с шведской подлодкой

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru